Nhận định tứ kết Arsenal vs Sporting Lisbon, 02h00 ngày 16/4: Vượt qua khó khăn

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Sporting Lisbon, lượt về tứ kết Champions League lúc 02h00 ngày 16/4. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Sporting Lisbon. Pháo thủ đang phải chịu áp lực cực lớn, nhưng lợi thế sân nhà có thể giúp họ vượt qua khó khăn khi tiếp đón Sporting.

Nhận định Arsenal vs Sporting Lisbon

Arsenal đang tiến gần hơn một nửa chặng đường đến bán kết Champions League lần thứ hai liên tiếp, mặc dù phong độ hiện tại của họ không mấy khả quan trước trận lượt về với Sporting CP. Hy vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm của Arsenal đã bị giáng một đòn mạnh vào cuối tuần trước sau khi họ để thua Bournemouth 2-1 trên sân nhà .

Đây là thất bại thứ ba trong bốn trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường của Arsenal, với chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) từ các pha bóng mở là 0,19, thấp thứ hai trong lịch sử các trận đấu trên sân nhà tại Premier League. Man City đã tận dụng triệt để cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, khiến áp lực càng lớn hơn đối với trận đấu đỉnh cao giữa hai đội vào cuối tuần này tại sân Etihad.

Trong bối cảnh đó, Arsenal muốn thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực và lấy lại đà hưng phấn bằng cách giành vé vào bán kết Champions League. Với chiến thắng phút chót tại Bồ Đào Nha tuần trước, đội bóng của HLV Mikel Arteta chỉ cần hòa Sporting Lisbon tại Emirates là giành quyền đi tiếp.

Ảnh: AP

Những dấu hiệu lịch sử rất tích cực đối với Arsenal, khi họ bất bại trong 8 lần gặp Sporting tại đấu trường châu Âu (thắng 4, hòa 4), đồng thời cũng tránh được thất bại trong 8 trận sân nhà gần nhất gặp các đối thủ đến từ Bồ Đào Nha (thắng 6, hòa 2). Ngoài ra, Pháo thủ cũng giành chiến thắng chung cuộc 19 trong 20 trận đấu loại trực tiếp tại cúp Châu Âu sau khi thắng trận lượt đi trên sân khách.

Về lý thuyết, mọi ưu thế đều thuộc về Arsenal. Họ đang chiếm lợi thế về tỷ số, sở hữu đội hình mạnh hơn và được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh vì các thất bại liên tiếp vừa qua khiến Pháo thủ chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cách Man City và Bournemouth đánh bại Arsenal hứa hẹn sẽ được các đối thủ tiếp theo của đội bóng này học hỏi nhanh chóng.

Ở trận lượt đi, Sporting Lisbon khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn. Họ khá đen đủi khi bị thua phút chót, nhưng màn trình diễn đó ít nhiều tạo sự tự tin cho đội bóng của HLV Rui Borges khi hành quân đến Emirates.

Đội bóng của Rui Borges không hề xa lạ với việc lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước ở trận lượt đi. Ở vòng 1/8, họ thậm chí ngược dòng khi thua Bodo Glimt 0-3 để giành chiến thắng chung cuộc 5-3. Bournemouth đã giành chiến thắng tại Emirates, và Sporting hoàn toàn có thể làm điều tương tự.

Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng khác cho tham vọng của Arsenal. Họ đã mất 2 danh hiệu trong vòng 3 tuần qua, và không được phép sảy chân thêm lần nào nữa. Với lực lượng và sự thực dụng vốn có, Pháo thủ nhiều khả năng vẫn vượt qua Sporting, cho dù mọi chuyện sẽ không dễ dàng như mong muốn của họ.

