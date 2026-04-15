Antoine Griezmann mơ về lời chia tay cổ tích cùng Atletico Madrid

TPO - Tiền đạo Antoine Griezmann đang viết nên chương cuối đầy cảm xúc trong hành trình cùng Atletico Madrid, khi đội bóng vượt qua Barcelona để giành vé vào bán kết Champions League sau 9 năm chờ đợi.

2-27.jpg

Thất bại 1-2 trước Barcelona ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Metropolitano không thể ngăn cản thầy trò HLV Diego Simeone đi tiếp với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả cầu trường như vỡ òa, giải tỏa áp lực sau màn so tài nghẹt thở với đối thủ xứ Catalonia.

Ở tuổi 35, Griezmann xác nhận đây là mùa giải cuối cùng của anh tại Madrid. Ngôi sao người Pháp sẽ rời đội bóng để gia nhập Orlando City SC sau khi mùa giải khép lại, khép lại một chương huy hoàng nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Gia nhập Atletico Madrid từ Real Sociedad năm 2014, Griezmann nhanh chóng trở thành biểu tượng. Dù có quãng thời gian khoác áo Barcelona từ năm 2019 rồi trở lại 3 năm sau, anh vẫn kịp ghi dấu ấn đậm nét với 211 bàn thắng và 97 kiến tạo, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Dẫu vậy, phòng truyền thống tại Atletico vẫn còn thiếu những danh hiệu lớn. Chức vô địch Europa League 2018 là điểm sáng hiếm hoi, khiến mùa giải năm nay trở thành cơ hội cuối cùng để anh tìm kiếm một cái kết trọn vẹn.

4.jpg
3-938.jpg

Ở bán kết Champions League, Atletico sẽ chạm trán Arsenal hoặc Sporting CP. Cánh cửa vào trận chung kết, điều họ từng lỡ hẹn vào các năm 2014 và 2016, giờ chỉ còn cách hai trận đấu.

“Tôi rất hạnh phúc. Gặp ai cũng không quan trọng, miễn là chúng tôi còn ở lại cuộc chơi", Griezmann chia sẻ. “Đây là cặp đấu rất khó khăn trước một Barcelona đẳng cấp, nhưng chúng tôi đã chiến đấu và tiếp tục tiến lên".

Không chỉ ở đấu trường châu Âu, Atletico còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu quốc nội khi chuẩn bị đối đầu chính Real Sociedad - đội bóng cũ của Griezmann - trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha tại Seville. Đây có thể là danh hiệu đầu tiên của họ kể từ năm 2013.

“Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời, nhưng chúng tôi cần nghỉ ngơi và tập trung. Tôi hy vọng có thể cùng các đồng đội làm nên điều gì đó thật đẹp, thật lịch sử cho người hâm mộ", anh nói.

Đêm Metropolitano khép lại với hình ảnh Griezmann nán lại trên sân, hòa mình vào những khúc ca khán đài. Một khoảnh khắc đủ để thấy: hành trình chia tay của anh không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là lời hứa về một cái kết cổ tích.

