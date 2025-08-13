Giải bóng đá U9 toàn quốc 2025: Cơn mưa bàn thắng ngày khai màn

Giải bóng đá U9 toàn quốc 2025 tại Nhà thi đấu Tây Ninh đã chứng kiến loạt trận mở màn sôi động. Nhiều đội bóng nhí thi đấu bùng nổ, tạo nên những “cơn mưa bàn thắng” ngay ngày khai mạc.

Chiều 12/8, tại nhà thi đấu Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ khai mạc và thi đấu những trận đấu đầu tiên tại giải năm nay. Mùa giải 2025 thu hút 24 đội bóng thuộc lứa tuổi U9 trên toàn quốc về tham gia tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh từ ngày 12 đến hết 25/8.

Hầu hết các đội bóng mạnh như T&T VSH, Việt Hùng Thanh Hoá, SLNA, Gia Bảo Hải Dương, Công an Hà Nội, Thuận An Bình Dương… đều góp mặt tại giải.

Phát biểu khai mạc giải, nhà báo Phan Việt Hùng – Phó TBT báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Đây là sân chơi bổ ích và ý nghĩa dành cho các em Nhi đồng mỗi dịp hè về. Đồng thời cũng là giải đấu kết thúc một mùa hè sôi động cho các em học sinh, trước khi bước vào năm học mới 2025-2026”.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra trận mở màn khá hấp dẫn, kịch tính giữa đội chủ nhà Long An Tây Ninh đối đầu Công an Hà Nội ở bảng A. Hai đội chơi quyết tâm, ăn miếng trả miếng. Phút 35, Đăng Khôi vuốt bóng từ xa, đưa bóng vào góc cao ghi bàn thắng, mang về chiến thắng 1-0 cho Công an Hà Nội. Trong trận còn lại của bảng này, Khuyến Nông Bình Phước thắng Nam Việt với tỷ số 6-0.

Ở các trận khác diễn ra trong ngày, Ban Mê Ngọc Hùng thua Việt Hùng Thanh Hóa với tỷ số 1-5 trong lượt đầu tiên của bảng B. Cũng ở bảng này, Thái Bình thua T&T VSH với tỷ số 0-3.

Tại bảng C, TP.HCM thua đậm Gia Bảo Hải Dương với tỷ số 1-5 còn Hà Nội thua Luxury Hạ Long với tỷ số 2-3.

Ở bảng D, Đắk Lắk thua đậm Phú Thọ với tỷ số 0-7 còn Thuận An Bình Dương thắng Tuyên Quang với tỷ số 5-1.

Các trận đấu vòng loại của giải sẽ diễn ra từ ngày 12/8 cho đến ngày 17/8. Sau khi kết thúc vòng loại, BTC sẽ xác định 2 đội nhất nhì ở 6 bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào chơi vòng 1/8 của giải.