Ấn định ngày bốc thăm chia bảng Asian Cup: Đâu là bảng đấu nhẹ nhất cho tuyển Việt Nam?

TPO - Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), buổi bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 9/5 tại Riyadh, Saudi Arabia.

Dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất ngày 1/4, AFC đã chia các đội tuyển thành 4 nhóm hạt giống. Với vị trí thứ 99 thế giới, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Tại lễ bốc thăm, mỗi bảng sẽ được xác định bằng cách chọn ngẫu nhiên một đại diện từ từng nhóm hạt giống.

Theo kịch bản tốt nhất, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rơi vào bảng đấu có Saudi Arabia, Syria và Kuwait, Lebanon hoặc Yemen. Saudi Arabia là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trong nhóm hạt giống một (61). Tương tự là Syria (84) ở nhóm hạt giống 2.

Tại nhóm hạt giống thứ 4, một trong 2 đội Lebanon/Yemen chuẩn bị chơi trận quyết định để tranh tấm vé cuối cùng.​ Ngay lúc này, Kuwait (134) có thứ hạng FIFA thấp nhất trong các đội đã vào vòng chung kết. Nếu Yemen (149) vượt qua Lebanon (108) ở trận đấu tới, họ thành đội có thứ hạng FIFA thấp nhất.

Phân nhóm hạt giống Asian Cup 2027.

Ngược lại, bảng đấu của tuyển Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn nếu có sự hiện diện của một trong 2 đội là CHDCND Triều Tiên và Indonesia.

Asian Cup 2027 bắt đầu khởi tranh từ ngày 7/1 và kết thúc vào ngày 5/2/2027. Chủ nhà Saudi Arabia chọn ra 8 sân bóng tại 3 thành phố để đăng cai Asian Cup 2027. Theo thể thức giải đấu, 2 đội đứng nhất và nhì mỗi bảng giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. 4 trong 6 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành các tấm vé còn lại vào vòng knock-out.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik trải qua hành trình đầy khó khăn ở vòng 3, vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận thua 0-4 trên sân Malaysia, "Chiến binh sao vàng" mất quyền tự quyết để giành vé đến Saudi Arabia. Dù vậy, từ quyết định xử thua Malaysia 2 trận của AFC, tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ và giành vé dự Asian Cup 2027 sớm một lượt trận.

