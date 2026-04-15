Techcombank và Hệ sinh thái đồng hành cùng VTV, đưa FIFA World Cup 2026™ về Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Hệ sinh thái chính thức công bố đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa World Cup 2026 về với hàng triệu khán giả hâm mộ cả nước, đồng thời đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 tại Đông Nam Á sở hữu trọn vẹn bản quyền 104 trận đấu FIFA World Cup 2026™, khẳng định vị thế, khát vọng vươn tầm của quốc gia trên bản đồ thể thao và văn hóa toàn cầu.

Việc đồng hành cùng Đài truyền hình Quốc gia trong mùa World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho cam kết phụng sự cộng đồng một cách bền bỉ và nhất quán của Techcombank và Hệ sinh thái. Không chỉ dừng lại ở các sáng kiến kinh tế hay những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, Techcombank và Hệ sinh thái luôn kiến tạo những giá trị vượt trội, những dấu ấn mang tính biểu tượng, góp phần nâng cao trải nghiệm đời sống tinh thần của cộng đồng.

Techcombank và Hệ sinh thái tự hào đồng hành cùng VTV thực hiện sứ mệnh phụng sự khán giả, mang FIFA World Cup 2026 tới triệu triệu trái tim Việt Nam - Ảnh Techcombank

Trong hành trình gần một thập kỷ kiến tạo,Techcombank cũng đã đồng hành cùng chính quyền tổ chức các giải chạy Marathon quốc tế tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao vì sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững đến hàng trăm nghìn vận động viên, trở thành giải chạy quốc tế có quy mô lớn nhất cả nước. Từ đó, hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và đầy khát vọng vươn lên tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa thể thao trở thành cầu nối hiệu quả giữa các quốc gia, dân tộc, giữa con người, cộng đồng với tinh thần “Vượt trội hơn mỗi ngày”.

Được biết cách đây 4 năm, Techcombank cũng là ngân hàng đã tham gia tài trợ chính World Cup 2022, đồng hành cùng Đài truyền hình Quốc gia giúp người hâm mộ cả nước theo dõi miễn phí trọn vẹn 64 trận đấu của mùa giải.

Việc đưa FIFA World Cup 2026 đến với khán giả Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Techcombank và Hệ sinh thái trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước – không chỉ về kinh tế mà còn ở chiều sâu văn hóa, tinh thần, không ngừng nâng tầm giá trị sống.

Mùa hè 2026, hàng triệu người hâm mộ sẽ cùng hòa nhịp trong không khí bóng đá đỉnh cao thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng của VTV với sự đồng hành của Techcombank và Hệ sinh thái.