Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ông Hoàng Văn Phúc gửi thông điệp tới các cầu thủ trong ngày nhậm chức HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết các cầu thủ có phẩm chất và nỗ lực sẽ luôn có cơ hội vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-04-17-luc-134222.png
HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đưa đội nữ Việt Nam vào chung kết AFF Cup nữ và SEA Games 34

Sáng 17/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, ông Hoàng Văn Phúc chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng, thay ông Mai Đức Chung đã xin nghỉ.

Quyết định được thông qua sau khi VFF đã tham khảo các bộ phận chuyên môn, đồng thời căn cứ theo các nhiệm vụ trong giai đoạn tới. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đảm nhiệm vị trí từ ngày 1/5 đến kết thúc SEA Games 34.

Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Văn Phúc cho biết đây là vinh dự và ông sẽ nỗ lực cùng BHL xây dựng tập thể đội tuyển nữ Việt Nam đoàn kết, phát huy tối đa năng lực các cầu thủ.

"Tôi đã có gần 40 năm làm công tác huấn luyện, các tuyển nữ đều là những có tinh thần và nỗ lực tuyệt vời. Trước mắt tôi sẽ theo dõi các giải quốc gia để lựa chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ phía trước. Những cầu thủ có phẩm chất tốt, tinh thần cống hiến và phong độ cao sẽ luôn được trao cơ hội"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

anh-chup-man-hinh-2026-04-17-luc-134155.png

Ông Hoàng Văn Phúc cũng đánh giá cao và gửi lời tri ân tới HLV Mai Đức Chung, người đã cùng đội tuyển nữ đoạt nhiều thành tích giai đoạn vừa qua, với đỉnh cao là tấm vé tham dự VCK World Cup 2023.

Trong khi đó theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, 2 mục tiêu VFF hướng tới cùng đội tuyển nữ Việt Nam là vào chung kết AFF Cup và SEA Games 34. Trước mắt, đội sẽ phải chuẩn bị lực lượng cho Asiad 20 (Nhật Bản). Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, áp lực với HLV Hoàng Văn Phúc rất lớn nên VFF sẽ hỗ trợ tối đa để ông làm tốt nhiệm vụ.

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, có bằng Pro của AFC và từng kinh qua dẫn dắt nhiều đội tuyển bóng đá trẻ cũng như V.League. Thành tích cao nhất của ông là đưa Quảng Nam đoạt chức vô địch V.League 2017.

#Hoàng Văn Phúc #đội tuyển nữ Việt Nam #Mai Đức Chung #SEA Games 34 #Asiad 20

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe