Ông Hoàng Văn Phúc gửi thông điệp tới các cầu thủ trong ngày nhậm chức HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết các cầu thủ có phẩm chất và nỗ lực sẽ luôn có cơ hội vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đưa đội nữ Việt Nam vào chung kết AFF Cup nữ và SEA Games 34

Sáng 17/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, ông Hoàng Văn Phúc chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng, thay ông Mai Đức Chung đã xin nghỉ.

Quyết định được thông qua sau khi VFF đã tham khảo các bộ phận chuyên môn, đồng thời căn cứ theo các nhiệm vụ trong giai đoạn tới. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đảm nhiệm vị trí từ ngày 1/5 đến kết thúc SEA Games 34.

Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Văn Phúc cho biết đây là vinh dự và ông sẽ nỗ lực cùng BHL xây dựng tập thể đội tuyển nữ Việt Nam đoàn kết, phát huy tối đa năng lực các cầu thủ.

"Tôi đã có gần 40 năm làm công tác huấn luyện, các tuyển nữ đều là những có tinh thần và nỗ lực tuyệt vời. Trước mắt tôi sẽ theo dõi các giải quốc gia để lựa chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ phía trước. Những cầu thủ có phẩm chất tốt, tinh thần cống hiến và phong độ cao sẽ luôn được trao cơ hội"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Ông Hoàng Văn Phúc cũng đánh giá cao và gửi lời tri ân tới HLV Mai Đức Chung, người đã cùng đội tuyển nữ đoạt nhiều thành tích giai đoạn vừa qua, với đỉnh cao là tấm vé tham dự VCK World Cup 2023.

Trong khi đó theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, 2 mục tiêu VFF hướng tới cùng đội tuyển nữ Việt Nam là vào chung kết AFF Cup và SEA Games 34. Trước mắt, đội sẽ phải chuẩn bị lực lượng cho Asiad 20 (Nhật Bản). Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, áp lực với HLV Hoàng Văn Phúc rất lớn nên VFF sẽ hỗ trợ tối đa để ông làm tốt nhiệm vụ.

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, có bằng Pro của AFC và từng kinh qua dẫn dắt nhiều đội tuyển bóng đá trẻ cũng như V.League. Thành tích cao nhất của ông là đưa Quảng Nam đoạt chức vô địch V.League 2017.