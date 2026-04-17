OCB ra mắt giải chạy trực tuyến 'Green Race 2026 – Theo dấu Bình Minh'

Hướng đến cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập, Ngân hàng Phương Đông (OCB) chính thức ra mắt giải chạy trực tuyến OCB Green Race 2026 với chủ đề “Theo dấu Bình Minh”, diễn ra từ ngày 11/4 đến 09/6/2026.

OCB Green Race kỳ vọng kết nối cộng đồng người yêu thích chạy bộ trên toàn quốc

Giải chạy được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cho phép người tham gia linh hoạt lựa chọn thời gian và địa điểm. Vận động viên có thể đăng ký các cự ly 30 km, 100 km, 200 km, 300 km hoặc 500 km, hoàn thành bằng hình thức chạy bộ hoặc đi bộ, tích lũy kết quả xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình. Dữ liệu được ghi nhận thông qua ứng dụng Strava và đồng bộ theo thời gian thực trên nền tảng VRun.

Điểm nhấn của OCB Green Race 2026 nằm ở thông điệp “Theo dấu Bình Minh” – lấy cảm hứng từ khoảnh khắc khởi đầu ngày mới, khi cơ thể được đánh thức, tinh thần được tái tạo và năng lượng tích cực được lan tỏa. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa rèn luyện thể chất, mỗi bước chạy còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Theo đó, toàn bộ quãng đường tích lũy sẽ được quy đổi thành nguồn đóng góp từ OCB gửi đến Quỹ Hiểu về trái tim, nhằm tài trợ để tiếp tục thắp sáng thêm những “Bình Minh” mới, mang đến cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hạng mục dành riêng cho cán bộ nhân viên OCB (O-Bankers), quy mô tổ chức của OCB Green Race 2026 còn được mở rộng đến đông đảo những người yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ với hạng mục dành cho cộng đồng (O-Friends), tạo nên một sân chơi kết nối rộng khắp. Người tham gia có thể theo dõi bảng xếp hạng thành tích theo thời gian thực, đồng thời cạnh tranh để trở thành chủ nhân của hơn 100 giải thưởng cá nhân và tập thể hấp dẫn.

OCB Green Race 2026 không chỉ là một giải chạy trực tuyến, mà còn là hành trình nơi hàng nghìn bước chân cùng hướng về một mục tiêu chung: sống tích cực hơn mỗi ngày, lan tỏa những điều tốt đẹp và cùng nhau kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Trước đó, OCB cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, lan tỏa tinh thần gắn kết trong cộng đồng

“Hướng đến cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập, OCB mong muốn mỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn tạo ra giá trị cho xã hội. Đây cũng chính là ý nghĩa của chương trình OCB Green Race 2026 – “Theo dấu Bình Minh”, khi mỗi bước chạy không chỉ truyền cảm hứng sống khỏe, sống tích cực, mà còn góp phần đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động thiết thực.” đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Bên cạnh OCB Green Race, chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tiếp tục được triển khai với nhiều chương trình đa dạng, từ hoạt động tri ân khách hàng, sự kiện trải nghiệm quy mô lớn đến các hoạt động nội bộ gắn kết cùng chiến dịch cộng đồng giàu ý nghĩa. Từ nay đến hết 7/7/2026, khách hàng cá nhân trực tiếp tham gia vay vốn hoặc mở mới tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại quầy giao dịch OCB trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận về hàng loạt quà tặng giá trị.

Song song đó, chương trình “Tích điểm đổi quà săn vé concert” trên ứng dụng OCB OMNI cũng được triển khai đến hết ngày 27/5/2026. Thông qua các giao dịch tài chính hằng ngày, khách hàng có thể tích lũy điểm để đổi vé tham dự OCB30 Music Concert hoặc lựa chọn nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Mới đây, OCB đã chính thức công bố dàn line-up của OCB30 Music Concert với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật như Soobin, Chi Pu, Phùng Khánh Linh, UPRIZE…, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6/2026 tại Vạn Phúc City, với quy mô dự kiến 30.000 người tham dự.

Việc kết nối các hoạt động ưu đãi, trải nghiệm và giải trí trong cùng một chiến dịch không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi động cho dịp sinh nhật tuổi 30 đặc biệt của OCB, mà còn cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng hành trình gắn kết xuyên suốt với khách hàng, lan tỏa giá trị tích cực và tiếp tục khẳng định tinh thần sẵn sàng cho chặng đường phát triển tiếp theo.