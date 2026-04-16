Chủ tịch lâu không thấy mặt, Liên đoàn Quyền Anh có người mới

TPO - Ông Phạm Quang Long, Phó chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh (VBF) đã được tín nhiệm chọn vào vị trí Chủ tịch tại hội nghị BCH bất thường diễn ra trực tuyến ngày 16/4.

Ông Phạm Quang Long (phải) sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VBF ở giai đoạn tới

Hội nghị trước đó đã xem xét thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch VBF, ông Lưu Tú Bảo. Nội dung đơn cho biết do chưa giải quyết công việc cá nhân tại Mỹ, ông Bảo đã xin nghỉ nhằm đảm bảo hoạt động của VBF hết nhiệm kỳ tới năm 2028.

Sau quá trình thảo luận, BCH liên đoàn đã chọn ông Phạm Quang Long-Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại làm Chủ tịch. Ông Phạm Quang Long cho biết nhiệm vụ quan trọng trước mắt của VBF là đảm bảo kinh phí hoạt động, tổ chức các giải quốc gia và phát triển chuyên môn.

"Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo, thi đấu và quản lý, hướng tới cải thiện thành tích của đội tuyển Quyền Anh Việt Nam tại các đấu trường lớn như Asiad và Olympic"-ông Phạm Quang Long cho biết.

Được biết để tập trung hoạt động của VBF, ông Phạm Quang Long đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam.