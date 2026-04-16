Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chủ tịch lâu không thấy mặt, Liên đoàn Quyền Anh có người mới

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Phạm Quang Long, Phó chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh (VBF) đã được tín nhiệm chọn vào vị trí Chủ tịch tại hội nghị BCH bất thường diễn ra trực tuyến ngày 16/4.

1445390039898555501.jpg
Ông Phạm Quang Long (phải) sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VBF ở giai đoạn tới

Hội nghị trước đó đã xem xét thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch VBF, ông Lưu Tú Bảo. Nội dung đơn cho biết do chưa giải quyết công việc cá nhân tại Mỹ, ông Bảo đã xin nghỉ nhằm đảm bảo hoạt động của VBF hết nhiệm kỳ tới năm 2028.

Sau quá trình thảo luận, BCH liên đoàn đã chọn ông Phạm Quang Long-Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại làm Chủ tịch. Ông Phạm Quang Long cho biết nhiệm vụ quan trọng trước mắt của VBF là đảm bảo kinh phí hoạt động, tổ chức các giải quốc gia và phát triển chuyên môn.

3736964919027332943.jpg

"Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo, thi đấu và quản lý, hướng tới cải thiện thành tích của đội tuyển Quyền Anh Việt Nam tại các đấu trường lớn như Asiad và Olympic"-ông Phạm Quang Long cho biết.

Được biết để tập trung hoạt động của VBF, ông Phạm Quang Long đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam.

#Liên đoàn Quyền anh #Lưu Tú Bảo #Asiad #Olympic

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe