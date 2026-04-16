Giải quần vợt Lâm Đồng hỗ trợ 100 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng - tranh cúp Tennis Lâm Đồng 2026 không chỉ tạo sân chơi thể thao sôi nổi mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia khi dành 100 triệu đồng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng - tranh cúp Tennis Lâm Đồng 2026 do diễn đàn Tennis Hải Dương - Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty Xây dựng Hải Dương Đà Lạt tổ chức vừa diễn ra từ ngày 10 đến 12/4. Giải thu hút hơn 200 vận động viên đến từ Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai và Khánh Hòa tham gia tranh tài trên nhiều cụm sân.

Ban Tổ chức trao giải cho các tay vợt.

Đây là giải đấu được duy trì nhiều năm qua, mang ý nghĩa xã hội và thiện nguyện sâu sắc. Toàn bộ nguồn thu từ giải được ban tổ chức trích để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng tranh cúp Tennis Lâm Đồng 2026 đã khép lại với kết quả chung cuộc: Cặp đôi Nam Lạc Dương - Cu Ti xuất sắc giành giải Nhất; Lĩnh Đà Lạt - Đức BIDV đoạt giải Nhì. Hai cặp vận động viên Huy Độc Cô - Cu Mì Quảng và Thắng Tỉnh Đội - Quang Gara đồng giải Ba.

Năm nay, 10 học sinh thuộc Trường Tiểu học Tà Nung (phường Cam Ly - Đà Lạt) và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) được trao hỗ trợ, mỗi em nhận 10 triệu đồng. Các em đều thuộc diện mồ côi, gia đình đông con, cha mẹ thu nhập bấp bênh, thiếu thốn điều kiện học tập.

Ban Tổ chức trao tiền hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trương Tấn Trung - Chủ tịch diễn đàn Tennis Hải Dương - Lâm Đồng, Giám đốc Công ty Xây dựng Hải Dương Đà Lạt, cho biết giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

“Chúng tôi mong muốn giải đấu trở thành cầu nối cộng đồng yêu quần vợt tại Lâm Đồng, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện, chung tay hỗ trợ các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập”, ông Trung chia sẻ và khẳng định giải sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm tới.