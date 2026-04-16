Đoàn Văn Hậu xuất hiện bên Doãn Hải My trong ngày gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội

Vĩnh Xuân
TPO - Ngày 16/4, CLB Công an Hà Nội thông báo đã chính thức gia hạn hợp đồng với 2 trung vệ Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng, thời hạn 3 năm.

Văn Hậu bên Hải My trong ngày gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội (ảnh N.B)

Ngoài 2 cầu thủ trên, Công an Hà Nội đồng thời gia hạn hợp đồng với Lê Phạm Thành Long và ngoại binh Alan Grafite. Sáng 16/4, cả 4 cầu thủ đã thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng với đội bóng.

Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi xuất hiện cùng vợ Doãn Hải My. Chia sẻ với báo chí, trung vệ sinh năm 1999 cho biết, anh quyết định gia hạn với CLB Hà Nội "do chiến lược và mục tiêu dài hạn của đội bóng". Văn Hậu nói:

"Tôi đã trải qua một giai đoạn chấn thương và đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo, HLV trưởng cũng như các đồng đội. Công an Hà Nội có chiến lược, mục tiêu dài hạn và cả tham vọng, gồm vô địch một cúp khu vực. Đây là những yếu tố khiến tôi quyết định gắn bó với Công an Hà Nội".

Ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Malaysia mới đây, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập Văn Hậu và Đình Trọng trở lại. Cả 2 cho biết phục vụ đội tuyển quốc gia là mong muốn và niềm tự hào. Theo Trần Đình Trọng, chấn thương của anh hiện đã bình phục để có thể tiếp tục thi đấu.

Hợp đồng của các cầu thủ với Công an Hà Nội có thời hạn 3 năm. Trên bảng xếp hạng LPBank V.League 2025/26, Công an Hà Nội hiện đang dẫn đầu với 45 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm.

#Đoàn Văn Hậu #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Công an Hà Nội #V.League #Doãn Hải My

