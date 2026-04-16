Trọng tài đúng hay sai khi rút thẻ đỏ Camavinga?

TPO - Camavinga phạm lỗi với Harry Kane, sau đó giữ bóng lại vài giây và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Đó là bước ngoặt dẫn đến thất bại đau đớn của Kền kền trắng trên sân khách.

Camavinga vào sân từ ghế dự bị và nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong 8 phút. Thẻ vàng đầu tiên đến từ pha Camavinga kéo áo Jamal Musiala. Tấm thẻ thứ 2 của tuyển thủ Pháp đến từ việc anh giữ bóng vài giây sau khi phạm lỗi với Harry Kane, nhằm ngăn Bayern tổ chức đá phạt nhanh. Trọng tài Vincic rút thẳng thẻ đỏ để truất quyền thi đấu Camavinga.

Đó là bước ngoặt khiến thế trận của Kền kền trắng sụp đổ. Chỉ ba phút kể từ lúc Camavinga rời sân, Bayern ghi bàn gỡ hòa 3-3, trước khi hoàn tất màn lội ngược dòng để giành quyền vào bán kết. Real nhận thất bại cay đắng khi họ đã ba lần vươn lên dẫn trước Bayern nhưng không thể bảo toàn lợi thế.

Sau trận, làng túc cầu tranh luận bùng nổ về thẻ đỏ của Camavinga. HLV Alvaro Arbeloa, thẳng thắn cho rằng việc truất quyền thi đấu Camavinga là quyết định "giết chết bóng đá". Một loạt chuyên gia, trọng tài tại Tây Ban Nha cũng chung quan điểm này, nhận định đây là quyết định bất cẩn của trọng tài khi hành vi từ Camavinga không đủ nghiêm trọng để dẫn đến thẻ đỏ.

Camavinga vào sân và hóa tội đồ.

Các trang báo châu Âu bình luận trái chiều về thẻ đỏ này. Tờ L'Equipe (Pháp) nhận định Camavinga bị phạt vì cố tình giữ bóng lâu thay vì trả lại cho Bayern, một hành vi có thể rút thẻ. Trong khi đó, tờ Bild (Đức) đặt câu hỏi về việc phải chăng trọng tài đã ra quyết định quá vội vàng, nhất là khi Camavinga đã nhận thẻ vàng từ trước. The Guardian (Anh) khẳng định trọng tài đã quá nặng tay.

Tiền đạo Luis Diaz của Bayern tuyên bố trọng tài đúng. Sao Bayern cho rằng Camavinga cố tình giữ bóng để làm khó Bayern. Steven Gerrard thì cho rằng Camavinga có quyết định tỉnh táo khi giữ bóng, giúp Real thoát khỏi tình huống Bayern tổ chức đá phạt nhanh.

Một số ý kiến khác cho rằng trọng tài có thể đúng khi truất quyền thi đấu Camavinga. Nhưng nếu xem xét tính chất trận đấu, vốn đã ở thời điểm căng thẳng như đại chiến Bayern và Real. Trọng tài hoàn toàn có thể bỏ qua tình huống để trận đấu không bị gãy vụn vì Real chỉ còn chơi với 10 người. Tuy nhiên, lựa chọn của "ông vua áo đen" là ra quyết định nghiêm khắc nhất có thể đối với hành vi của Camavinga.

Bayern và Real tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Allianz Arena. Sau một phút, Arda Guler mở tỷ số trận đấu, sau đó là màn "ăn miếng trả miếng" đặc biệt hấp dẫn. Trước khi Camavinga rời sân, Real dẫn 3-2. Chỉ sau 3 phút từ lúc Real còn chơi với 10 người, Bayern gỡ hòa 3-3. Đến phút bù giờ, Michael Olise ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 để chấm dứt mọi hy vọng của đội khách.