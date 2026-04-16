HLV Arteta sẵn sàng cho 'thử thách' Simeone ở Champions League

Trọng Đạt
TPO - HLV Mikel Arteta bày tỏ 'sự biết ơn sâu sắc' tới các cầu thủ Arsenal sau khi Pháo thủ vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số 1-0, qua đó lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở bán kết Champions League.

Một trận hòa không bàn thắng ở tứ kết lượt về Champions League trên sân nhà trước Sporting Lisbon là vừa đủ để Arsenal hoàn tất nhiệm vụ. Không phải màn trình diễn bùng nổ, nhưng là minh chứng cho sự trưởng thành và bản lĩnh của đại diện Premier League ở thời khắc quyết định.

Sau trận, HLV Mikel Arteta không nói nhiều về chiến thuật, mà dành trọn sự trân trọng cho các học trò: “Thông điệp của tôi là sự biết ơn. Tôi hiểu họ đã nỗ lực và hy sinh như thế nào để đi đến đây".

Ở giai đoạn nước rút của mùa giải, khi áp lực bủa vây trên mọi đấu trường, Arteta nhấn mạnh tinh thần thi đấu mới là yếu tố then chốt. Điều đó được thể hiện rõ qua đội trưởng Declan Rice, người gần như kiệt sức trước trận, nhưng vẫn ra sân và đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững thế trận.

“Đây là cú hích cực lớn", HLV Arteta nói. “Chúng tôi xứng đáng đi tiếp và sẽ tận hưởng khoảnh khắc này", ông nhấn mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal vừa có dấu hiệu chững lại ở giải quốc nội và vẫn đang theo đuổi danh hiệu Premier League đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Phía trước Arsenal là thử thách mang tên Atletico Madrid ở bán kết. Đội bóng của HLV Diego Simeone nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và giàu tính chiến đấu - một "bài test" thực sự cho tham vọng của “Pháo thủ”.

Ký ức mùa trước vẫn còn đó, khi Arsenal dừng bước ở bán kết trước PSG, đội sau đó lên ngôi vô địch. Và xa hơn nữa là trận chung kết năm 2006, nơi họ gục ngã trước Barcelona.

HLV Arteta hiểu rằng hành trình lần này sẽ không dễ dàng: “Những gì HLV Simeone đã làm là rất ấn tượng. Đây là cặp đấu mở cho cả hai đội, và chúng tôi phải cải thiện nhiều nếu muốn đi tiếp".

Arsenal đã bước qua một cột mốc lịch sử. Nhưng để biến mùa giải này thành biểu tượng, họ cần thêm những bước tiến và bản lĩnh như trước Sporting có thể chính là nền tảng.

Trọng Đạt
