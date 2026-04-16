Bayern Munich loại Real Madrid sau màn rượt đuổi nghẹt thở

TPO - Một trong những trận cầu kịch tính bậc nhất mùa giải Champions League đã khép lại tại Munich, khi Bayern Munich tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Real Madrid với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận tứ kết.

Hai bàn thắng ở những phút cuối của Luis Diaz và Michael Olise đã giúp đội chủ sân Allianz Arena thắng 4-3 ở lượt về, trong một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến những giây cuối cùng. Chiến thắng này đưa Bayern tiến vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Trận đấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên. Chỉ sau 35 giây, Manuel Neuer mắc sai lầm khó tin khi chuyền bóng thẳng vào chân Arda Guler, tạo điều kiện để cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ mở tỷ số vào lưới trống. Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng đáp trả với pha đánh đầu cận thành của Aleksandar Pavlovic chỉ ít phút sau đó.

Phút 29, Guler tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, giúp Real một lần nữa vượt lên 2-1. Nhưng đội chủ nhà không nao núng khi Harry Kane ghi bàn thắng thứ 12 của mình tại giải để cân bằng tỷ số 2-2. Kịch tính được đẩy lên cao trào trước giờ nghỉ khi Kylian Mbappe tận dụng đường kiến tạo của Vinicius Junior, đưa Real dẫn 3-2, khép lại hiệp một với tổng tỷ số 3-3 sau hai lượt.

Sau giờ nghỉ, thế trận chặt chẽ hơn nhưng vẫn đầy căng thẳng. Neuer có cơ hội chuộc lỗi với pha cứu thua xuất sắc trước Mbappe. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chưa dừng lại, Real tiếp tục chịu tổn thất khi Guler nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận, khiến đội khách chỉ còn 9 người trên sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, Bayern dồn toàn lực tấn công. Phút 89, cú dứt điểm của Diaz chạm người đổi hướng khiến thủ môn Andriy Lunin bó tay. Đến phút bù giờ, Olise tung đòn kết liễu, hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc cho đại diện nước Đức.

HLV Vincent Kompany gọi đây là “một đêm tuyệt vời”, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và niềm tin đã giúp Bayern vượt qua nghịch cảnh. Ở chiều ngược lại, HLV Alvaro Arbeloa thừa nhận thất bại đau đớn, đồng thời cho rằng chiếc thẻ đỏ của Camavinga đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

Dù dừng bước, Real Madrid vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League. Nhưng ở Munich, đêm diễn thuộc về Bayern, với một màn lội ngược dòng xứng đáng đi vào lịch sử.