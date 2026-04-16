Vinicius sửng cồ với Bellingham trong ngày Real Madrid bại trận ở Champions League

Đặng Lai

TPO - Thất bại 3-4 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về Champions League không chỉ đẩy Real Madrid rời giải với tổng tỷ số 4-6, mà còn phơi bày những vết rạn đáng lo trong nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tâm điểm chú ý sau trận là màn lời qua tiếng lại căng thẳng giữa Vinicius Junior và Jude Bellingham

Theo AS, tình huống xảy ra ở phút 82, khi Bellingham tỏ rõ sự bực bội vì cho rằng Vinicius đã không chuyền bóng trong một pha tấn công thoáng nước, có thể mở ra cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Trước phản ứng của đồng đội, ngôi sao người Brazil lập tức quay sang đáp trả đầy gay gắt, thậm chí buông lời yêu cầu Bellingham “im miệng lại”. AS dẫn lời Vinicius: "Muốn gì, muốn gì hả, câm miệng lại!".

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, trở thành biểu tượng cho sự ức chế và bất lực của Real Madrid trong một đêm hỗn loạn tại nước Đức. Trong thời điểm Real dốc toàn lực tìm bàn gỡ tại Allianz Arena, rõ ràng đã có sự bất đồng giữa các trụ cột đội bóng.

Trận đấu này là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Real Madrid nhiều lần vươn lên nhưng vẫn sụp đổ ở giai đoạn cuối, khi Bayern Munich ghi liền 2 bàn muộn để khép lại cuộc ngược dòng ngoạn mục. Đại diện Bundesliga thắng 4-3 ở lượt về, qua đó đoạt vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4.

Không chỉ dừng lại ở tranh cãi giữa hai ngôi sao tấn công, đội bóng áo trắng còn kết thúc trận đấu trong bầu không khí đầy giận dữ. Camavinga bị truất quyền thi đấu cuối trận. Sau tiếng còi mãn cuộc, Bellingham được cho là phải nhờ đồng đội can ngăn khi lao tới chất vấn tổ trọng tài. Những hình ảnh ấy cho thấy Real Madrid đã đánh mất sự lạnh lùng vốn là thương hiệu ở sân chơi châu Âu.

Với Vinicius và Bellingham, thay vì đóng góp về chuyên môn thì họ lại trở thành tâm điểm với nhiều khoảnh khắc tranh cãi. Trong trận, cả 2 đều tỏ ra mờ nhạt. Họ không ghi bàn cho Real Madrid. 3 bàn của Real do Arda Guler (cú đúp) và Kylian Mbappe.

