Thái Lan thua sốc đối thủ yếu, đối diện nguy cơ không qua nổi vòng bảng U17 Đông Nam Á

TPO - U17 Myanmar vừa tạo cú sốc lớn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U17 Thái Lan 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng B, qua đó khiến đối thủ hẹp đáng kể cánh cửa đi tiếp.

Bị đánh giá thấp hơn trong trận đấu vào tối 15/4 nhưng U17 Myanmar lại nhập cuộc với tâm thế rất tự tin. Đội bóng trẻ này chủ động dựng thế trận chặt chẽ, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ mỗi khi đoạt lại bóng. Trong khi đó, U17 Thái Lan dù cầm bóng nhiều hơn vẫn không thể hiện được sự sắc bén cần thiết ở những tình huống quyết định.

Phần lớn thời gian của hiệp một diễn ra theo kịch bản U17 Thái Lan áp đặt thế trận. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Myanmar, đại diện xứ chùa vàng gần như không tạo ra được khác biệt. Những pha phối hợp cuối cùng thiếu độ chuẩn xác, còn các khoảng trống phía trước khung thành Myanmar bị bịt kín. Điều đó khiến Thái Lan dù lấn lướt về mặt kiểm soát vẫn rơi vào thế bế tắc.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 53. Từ một pha tổ chức lên bóng hiệu quả, Aung Thi Ha tận dụng thời cơ dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho U17 Myanmar. Đó cũng là khoảnh khắc làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, khi đội bóng áo đỏ càng chơi càng hưng phấn, còn các cầu thủ trẻ Thái Lan bắt đầu chịu áp lực lớn về mặt tâm lý.

Sau bàn thua, U17 Thái Lan dồn đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép được tạo ra trong quãng thời gian còn lại là không nhỏ, song hàng phòng ngự Myanmar vẫn đứng vững. Sự tập trung, kỷ luật và tỉnh táo của các cầu thủ Myanmar giúp họ bảo toàn thành quả đến hết trận, qua đó giành chiến thắng tối thiểu nhưng cực kỳ giá trị.

Kết quả 1-0 không chỉ tạo nên một cơn địa chấn ở bảng B mà còn cho thấy bóng đá trẻ Myanmar đang có những bước tiến đáng chú ý. Với 3 điểm quý như vàng, U17 Myanmar mở toang hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp. Trong khi đó, U17 Thái Lan rõ ràng đã tự đẩy mình vào thế khó.

Vì theo thể thức giải U17 Đông Nam Á, trong 3 bảng chỉ có 3 đội dẫn đầu giành vé trực tiếp vào bán kết (vé còn lại là đội nhì có thành tích tốt nhất). Trận thua U17 Myanmar đang khiến U17 Thái Lan hụt hơi ở cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng B.