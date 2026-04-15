Huyền thoại cầu lông Viktor Axelsen bất ngờ giải nghệ

Axelsen ăn mừng huy chương vàng Olympic Paris 2024. Ảnh: Getty

Viktor Axelsen được đánh giá là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử cầu lông với bảng vàng danh hiệu đáng mơ ước. Tay vợt người Đan Mạch bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2010, khi mới 16 tuổi. Xuyên suốt sự nghiệp chuyên nghiệp, anh phải đối đầu với nhiều huyền thoại khác như Lin Dan, Lee Chong Wei, Chen Long và Kento Momota.

Sau thời gian đầu lép vế, Viktor Axelsen dần dần vượt lên khi các đối thủ lớn của anh lần lượt giải nghệ hoặc dính chấn thương nặng. Bên cạnh việc thống trị các giải đấu ở châu Âu cùng đội tuyển Đan Mạch, Axelsen gây tiếng vang khi giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 2017. Sau đó, anh giành 2 huy chương vàng Olympic liên tiếp tại Tokyo 2021 và Paris 2024. Xen kẽ là chức vô địch thế giới năm 2022.

Bên cạnh các danh hiệu quốc tế danh giá, Viktor Axelsen còn giành tổng cộng 27 danh hiệu BWF World Tour, bao gồm 10 chức vô địch Super 1000 (Cấp độ cao nhất trong hệ thống thi đấu của liên đoàn cầu lông thế giới).

Theo thống kê, Viktor Axelsen có 183 tuần giữ vị trí tay vợt đơn nam số 1 thế giới, trong đó có 132 tuần liên tiếp. Cách đây 1 năm, Viktor Axelsen vẫn là tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, chấn thương lưng dai dẳng khiến phong độ của anh sa sút nhanh chóng.

Lần gần nhất Axelsen thi đấu là tại giải Pháp mở rộng vào tháng 10 năm ngoái, nơi anh thua người đồng hương Antonsen ở vòng tứ kết. Kể từ đó đến nay, Axelsen trải qua 6 tháng “im hơi lặng tiếng” và bây giờ, anh bất ngờ thông báo giải nghệ ở tuổi 32.

Axelsen tại giải đấu cuối cùng. Ảnh: Getty

Trên trang cá nhân, Axelsen viết: “Như hầu hết mọi người đều biết, tôi đã phải vật lộn với vấn đề đau lưng trong một thời gian khá dài. Sau ca phẫu thuật vào tháng 4 năm ngoái và trải qua quá trình phục hồi chức năng dài, không may là tôi lại gặp phải trở ngại vào tháng 10. Kể từ đó, tôi không thể thi đấu hay tập luyện ở mức độ cần thiết. Tôi không thể thi đấu hay tập luyện vì đau đớn, và đó là lý do tại sao tôi buộc phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn này”.

“Quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ phẫu thuật đã mổ cho tôi năm ngoái, cũng như các bác sĩ mà tôi đang hợp tác. Họ nói rằng với cơn đau mà tôi đang trải qua hiện nay, có thể cần phải phẫu thuật thêm một lần nữa, và nếu ca phẫu thuật đó không suôn sẻ, thậm chí có thể cần đến một ca phẫu thuật nghiêm trọng hơn. Trong bất kỳ trường hợp nào, điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ không thể thi đấu ở trình độ cần thiết. Vì vậy, đơn giản là cơ thể tôi đang báo hiệu rằng tôi cần phải dừng lại, và tôi phải làm theo lời khuyên của các bác sĩ”.