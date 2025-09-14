Thùy Linh thua sốc đối thủ Trung Quốc, lỡ cơ hội vô địch trên sân nhà

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong trận chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 vừa diễn ra, Thùy Linh đã thua bất ngờ trước đối thủ Trung Quốc, Cai Yan Yan. Thất bại này khiến cô không thể nối dài mạch vô địch ở giải đấu trên sân nhà.

thuy-linh-6.jpg

Thùy Linh đứng thứ 18 thế giới trong khi đối thủ đứng ngoài Tốp 100. Về thứ hạng có sự chênh lệch lớn nhưng thực tế là thời điểm đỉnh cao, Cai Yan Yan cũng từng đứng ở vị trí 14 thế giới. Tay vợt này có đủ kinh nghiệm lẫn sự già dơ để có thể gây ra nhiều khó khăn cho Thùy Linh trong trận chung kết.

Điều đó nhanh chóng được cô thể hiện ngay từ những pha cầu đầu tiên. Cai Yan Yan đã bứt phá với những tình huống tấn công tới tấp khiến đối thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Khả năng giữ nhịp độ thi đấu giúp Cai Yan Yan luôn ở thế chủ động.

Cô dẫn 7-2 rồi 14-6. Để khi tỉ số là 18-8 nghiêm về Cai Yan Yan, Thùy Linh hiểu rằng cơ hội của cô ở ván đấu đầu tiên đã kết thúc. Những gì tay vợt Việt Nam làm được chỉ là nỗ lực rút ngắn cách biệt trước khi thua set 1 với tỷ số 21-17.

img-6869.jpg
Cai Yan Yan đã chơi xuất sắc

Đến set 2, Thùy Linh là người chủ động tấn công và dẫn điểm trước. VĐV số 18 thế giới thể hiện quyết tâm lật ngược thế cờ. Nhưng cô chỉ có thể làm tốt ở nửa đầu set 2. Sau khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, Cai Yan Yan đã vượt lên. Đại diện Trung Quốc dần rút ngắn cách biệt và gỡ hoà 18 đều. Từ lúc này, cô dẫn điểm Thùy Linh ở khoảnh khắc quyết định trận đấu.

Thùy Linh đã nỗ lực để cứu thành công 3 match point, nhưng đến lần thứ 4, pha nhồi cầu của cô lại đi ra ngoài sân. Cai Yan Yan thắng 23-21 và ấn định chiến thắng 2-0.

Như vậy, Thùy Linh đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu Vietnam Open. Cô chấm dứt mạch vô địch liên tiếp ở giải đấu này ở con số 3. Đây là thất bại đáng tiếc của tay vợt Việt Nam. Dù thứ hạng của cô vượt trội đối thủ nhưng sự thực là Cai Yan Yan đã thể hiện tốt hơn nhiều.

Đặng Lai
