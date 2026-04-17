Man City, Newcastle và những đội bóng hưởng lợi từ xung đột Trung Đông

TPO - Những ngày xung đột tại Trung Đông đã khiến giá dầu thô leo thang. Sẽ có hàng tỷ người bị ảnh hưởng nhưng trong thế giới bóng đá, sẽ có người hưởng lợi từ biến cố này, trong đó có những đội bóng của xứ sở sương mù.

Newcastle được “xây room tài chính”

Newcastle vẫn là ví dụ rõ nhất ở châu Âu về một CLB có chủ gắn trực tiếp với quỹ đầu tư công của Trung Đông. Năm 2021, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đã thực hiện thương vụ thâu tóm Newcastle. Từ đó đến nay, CLB tăng doanh thu rất mạnh. Báo cáo chính thức mới nhất cho thấy Newcastle vừa công bố mức doanh thu kỷ lục trong lịch sử đội bóng: 320,3 triệu bảng

PIF luôn nhấn mạnh họ ưu tiên đầu tư dài hạn, gia cố cho tình hình tài chính của CLB. Theo Financial Times, nguồn tiền đổ về thêm PIF nhờ giá dầu tăng cao càng giúp Newcastle có thêm ngân sách để vung trong mùa Hè này, nhất là khi đội bóng đang trải qua một mùa giải ảm đạm, chưa đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư.

Giá dầu tăng cao có thể giúp Newcastle có chủ giàu hơn, kiên nhẫn hơn và dễ đầu tư hơn. Nhưng dĩ nhiên, nó không cho phép CLB chi vượt xa doanh thu một cách tùy tiện bởi Newcastle vẫn bị trói buộc bởi các luật công bằng tài chính tại châu Âu.

Man City, đã giàu càng giàu thêm

Nhiều năm qua, tiền đầu tư từ các ông chủ UAE gần như không còn là biến số quyết định trong mua sắm của Man City. Đơn giản, họ đã trở thành “cỗ máy doanh thu” tự thân. Báo cáo thường niên 2024/25 của City cho thấy doanh thu đạt 694,1 triệu bảng, trong đó riêng thương mại đạt 340,4 triệu bảng.

Man City sẽ có thêm tiền tăng cường lực lượng

Khi một CLB đã ở quy mô đó, việc phía sau giàu thêm nhờ dầu mỏ không làm thay đổi quá nhiều ngân sách chuyển nhượng thực tế, bởi giới hạn chính nằm ở cách phân bổ chi phí, cấu trúc đội hình và tuân thủ luật. Nói cách khác, City sẽ dùng sức mạnh doanh thu đã tích lũy để mua sắm, chứ không vận hành theo kiểu quỹ có thêm tiền thì đội bóng được mua thêm người.

Nhưng không thể phủ nhận trong Hè 2026, CLB thành Manchester vẫn sẽ phải tăng cường mạnh cho công tác mua sắm. Họ cần người thay Bernardo Silva, cần một tiền đạo chia lửa với Erling Haaland. Đó là lý do Financial Times nhận định rằng trong bối cảnh mùa giải 2025/26 không thật thành công (bị loại sớm tại Champions League), Man City vẫn phải gõ cửa các ông chủ UAE.

Các CLB Saudi Pro League: Nhiều tiền nhưng bị bó buộc

Khác với bóng đá châu Âu, giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League) là nơi dòng vốn của PIF chảy trực tiếp vào ngân sách các đội. Quỹ đầu tư công Saudi Arabia nắm 75% cổ phần của 4 CLB lớn nhất là Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad.

Theo thống kê, những đội bóng con của PIF đã chi hơn 1,5 tỷ USD kể từ làn sóng bùng nổ năm 2023, trả mức lương cho ngôi sao cao đến nỗi nhiều CLB mạnh ở châu Âu không thể cạnh tranh. Đây là mô hình mà khi quỹ mạnh lên, tác động lên thị trường chuyển nhượng nhìn thấy gần như ngay lập tức.

Với tình hình giá dầu nhảy múa như hiện tại thì nnhiều khả năng các đội như Al Hilal, Al Nassr… sẽ tăng tốc mua sắm. Tuy vậy, ngay cả ở Saudi Arabia, xu hướng hiện nay cũng không còn là chi vô hạn.

Financial Times cho biết giải vô địch quốc gia này đã bắt đầu đưa vào các công cụ kiểm soát tài chính để hướng tới phát triển bền vững hơn. Nói đơn giản: giải VĐQG Saudi Arabia vẫn là nơi tiền dầu chuyển hóa thành mua sắm trực tiếp mạnh nhất, nhưng ngay tại đó cũng đã xuất hiện tín hiệu kỷ luật vốn cao hơn trước.