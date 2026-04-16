Điền kinh Việt Nam giành HCV thứ 2 ở giải quốc tế Singapore mở rộng

TPO - VĐV Lê Thị Cẩm Tú đã giành HCV cự ly 200m nữ giải điền kinh quốc tế Singapore mở rộng diễn ra chiều 16/4.

img-5752-3798-5164jpg.jpg
Lê Thị Cẩm Tú giành HCV cự ly 200m nữ tại giải điền kinh quốc tế Singapore mở rộng

Chung kết cự ly này có 8 VĐV tham dự, Lê Thị Cẩm Tú cán đích đầu tiên với thời gian 23 giây 64. Về nhì là VĐV Tan Elizabeth-Ann Shee (Singapore) với kết quả 24 giây 20, và hạng ba là Yang Mei-Mei (Đài Bắc Trung Hoa) có kết quả 24 giây 37.

Trước đó ở vòng loại, Lê Thị Cẩm Tú đạt thành tích 24 giây 02, qua đó giành quyền vào phần thi chung kết. Đáng chú ý tại chung kết, ngôi sao nước chủ nhà Singapore, VĐV Shanti Pereira không tham gia. Cô gặp chấn thương khi tham dự phần thi 100m nữ diễn ra trước đó.

Tại SEA Games 33 (Thái Lan), Lê Thị Cẩm Tú giành HCB cự ly 200m với thời gian 23 giây 14 và đây cũng là kỷ lục quốc gia mới. Người giành HCV cự ly trên không ai khác, chính là Shanti Pereira.

Trước đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 1 HCV cự ly 100m của Phùng Thị Huệ. Ngày 17/4, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở cự ly 4x100m nữ.

Mới đây trong cuộc làm việc với lãnh đạo Cục TDTT, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã nhận chỉ tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Asiad 20 (Nhật Bản). Đây là nhiệm vụ được đánh giá đầy thách thức với đội tuyển điền kinh Việt Nam.

