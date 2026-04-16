U17 Việt Nam thắng hủy diệt 10-0, thách thức mọi đối thủ ở giải Đông Nam Á

Đặng Lai
TPO - U17 Việt Nam tiếp tục cho thấy hình ảnh đầy hứa hẹn tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026 khi dễ dàng vượt qua U17 Timor Leste với tỷ số 10-0 trong trận đấu diễn ra chiều 16/4 trên sân Joko Samudro, Indonesia.

Pha bóng Ngọc Sơn đưa tỷ số lên 3-0

Với sức tấn công biến hóa và đa dạng, U17 Việt Nam liên tiếp khiến đối thủ bối rối. Ngay phút thứ 5, đội bóng áo trắng đã mở tỷ số bằng một pha đá phạt đẹp mắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam chơi càng tự tin, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và đẩy U17 Timor Leste vào thế chống đỡ. Đến phút 20, Đại Nhân có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 sau một tình huống phối hợp mạch lạc bên cánh trái. Chỉ ít phút sau, sức ép tiếp tục được cụ thể hóa thành bàn thắng thứ ba khi Ngọc Sơn tung cú sút uy lực trong vòng cấm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Trước một đối thủ quá yếu, bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu kiểm soát bóng, U17 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để triển khai các pha phối hợp. Điểm nhấn trong hiệp một tiếp tục thuộc về Nguyễn Lực khi cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút 31 với một cú đá phạt hàng rào chuẩn xác từ cự ly 25 mét, găm bóng vào góc hiểm.

U17 Việt Nam thắng như đi dạo

4 bàn thắng được ghi chỉ sau 31 phút là minh chứng rõ ràng cho sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội, đồng thời phản ánh hiệu quả trong cách triển khai tấn công của thầy trò Cristiano Roland.

​Dù dẫn đối thủ tới 4-0 nhưng các cầu thủ áo trắng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Vào hiệp 2, họ tăng tốc với các pha ban bật nhanh và biến hóa hơn. Đó là lý do các bàn thắng đến dồn dập hơn.

Đầu tiên, Trí Dũng làm tung mành lưới. Sau đó Văn Dương ghi bàn khá may mắn với cú đá đập người đối thủ bay vào lưới. Đến phút 70, U17 Việt Nam ghi thêm 2 bàn nữa để đưa tỷ số lên 8-0.

Thời gian cuối, U17 Timor Leste gần như buông xuôi, để đối phương thoải mái ban bật. Ví dụ như bàn thắng phút 80 của Văn Dương. Cầu thủ này đi bóng thẳng vào vòng cấm mà không có ai theo kèm, sau đó cứa lòng "ngọt lịm" làm tung góc lưới. Và tới phút 85, Nguyễn Lực đưa tỷ số lên 10-0 với cú đá rất nhẹ nhưng thủ môn Timor Leste lại không kịp đổ người, bất lực nhìn mành lưới rung lên.

10-0 là kết quả của trận đấu. U17 Việt Nam nắm chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm, ghi 14 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. U17 Việt Nam đang sở hữu những thống kê tốt nhất giải (sau 2 lượt trận đầu) và đủ khả năng thách thức mọi đối thủ trong khu vực.

