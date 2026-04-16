Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 17/2026 ngày 15/4 về chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương.

Quyết định nêu rõ: Chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan.

Đồng thời sẽ chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông các địa phương. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban này theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành.

Việc sắp xếp, phối hợp xử lý về trật tự, an toàn giao thông ở địa phương thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

164gt.jpg
Ảnh minh họa

Theo Quyết định, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trước đây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các chức danh khác có liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Đối với Ban An toàn giao thông, UBND các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm; tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2026. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành.

