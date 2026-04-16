Đối tượng tấn công người khác, mang rựa cố thủ trong hang đá

TPO - Người đàn ông ở Quảng Ngãi nghi rối loạn tâm thần dùng hung khí tấn công người khác, sau đó lên núi cố thủ, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức vây bắt, khống chế sau nhiều giờ.

Chiều 16/4, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành truy bắt thành công đối tượng tấn công người khác, mang theo hung khí cố thủ trên núi.

Trước đó, khoảng 11h ngày 15/4, Công an xã Sơn Tịnh tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác, gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo rựa cố thủ tại nhà, đe dọa an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Đối tượng được xác định là V.Đ.N. (59 tuổi). Theo camera an ninh, ông N. đã dùng cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu ông V.T.Đ. (60 tuổi, cùng trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh), khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Khi lực lượng chức năng tiến hành vây bắt tại nhà riêng, ông N. chống trả quyết liệt bằng rựa, sau đó bỏ trốn về khu vực dinh An Thọ (xã Sơn Tịnh).

Do đây có địa hình rất hiểm trở, cộng rừng rậm và nhiều vách đá dựng đứng nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết nghi vấn tại khu vực bãi đá, xác định đối tượng đang ẩn nấp trong một hang đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, lực lượng công an đã thuyết phục đối tượng buông hung khí.

Đến 13h45p cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Sơn Tịnh cùng tang vật liên quan.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.