Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

TPO - Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu.

Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay trị giá hơn 37 tỷ USD

Cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, một số doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và đại diện 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics…

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất và xây dựng về các định hướng lớn cũng như những giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy tích cực hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thực chất, cùng có lợi giữa hai bên.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 209,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Hoa Kỳ trị giá hơn 37 tỷ USD.

164ttgc1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong chuyến thăm, minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc đối với thị trường Việt Nam cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh với tốc độ cao nhưng bền vững hơn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.

Sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay; nội dung còn vướng từ cả hai bên, các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Hoa Kỳ để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

164ttgc3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; phía Hoa Kỳ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Đề cập một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả.

Về hợp tác khoa học - công nghệ - một trụ cột mới trong quan hệ song phương, Việt Nam hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Hoa Kỳ và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam.

Cho biết tháng 2 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, hỗ trợ Việt Nam gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Luân Dũng
#Thủ tướng #doanh nghiệp Hoa Kỳ #hợp tác kinh tế #đầu tư #thương mại #Việt Nam #ASEAN #vệ tinh Starlink

