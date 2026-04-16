Hơn 18.000 lượt phẫn nộ, Hương Tràm nói 'không bận tâm'

TPO - Chiến thắng Album của năm của Hương Tràm tại giải Cống hiến 2026 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Trước làn sóng ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ cho biết cô không còn bận tâm quá nhiều đến ý kiến trái chiều.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 khép lại với nhiều dấu ấn đáng chú ý. Bên cạnh cú “hat-trick” của Soobin, tâm điểm dư luận lại dồn vào chiến thắng gây bất ngờ của Hương Tràm ở hạng mục Album của năm với Phao cứu sinh.

Ngay sau khi công bố, chiến thắng của Hương Tràm nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bài đăng khoảnh khắc nhận giải của cô thu hút khoảng 65.000 lượt tương tác, trong đó có tới 18.000 lượt phẫn nộ sau 14 giờ. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính thuyết phục của kết quả, cho rằng album chưa tạo được độ lan tỏa tương xứng với khoảng cách điểm số áp đảo.

Khoảnh khắc Hương Tràm nhận giải Album của năm tại giải Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026.

Trước phản ứng trái chiều, Hương Tràm thẳng thắn chia sẻ về cảm xúc cũng như quan điểm làm nghề. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải Album của năm, đặc biệt khi người trao giải lần này là ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân - những người từng trao giải Nghệ sĩ trẻ cho cô khi mới 17 tuổi. Hương Tràm nhấn mạnh chiến thắng lần này là niềm vui lớn, mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp.

Trước những tranh luận đang diễn ra, Hương Tràm giữ thái độ điềm tĩnh. Cô cho biết hiện tại không còn để các ý kiến trái chiều ảnh hưởng quá nhiều đến mình. “Những tranh cãi sau mỗi giải thưởng, ở thời điểm này tôi không còn quá bận tâm. Trước đây có thể tôi để ý, nhưng bây giờ thì không. Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ được đề cử, cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua, đều góp phần tạo nên bức tranh chung của âm nhạc Việt Nam. Ai cũng là một mảnh ghép đáng trân trọng”, cô nói.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định chiến thắng ở giải Cống hiến không chỉ đến từ may mắn, dù yếu tố này có thể tồn tại. Kết quả này là thành quả của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành của những đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm. “Tôi muốn dành chiến thắng này cho tất cả người đã yêu thương, ủng hộ mình. Tất cả chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nên tôi thực sự hạnh phúc với thành quả này”, Hương Tràm chia sẻ.

Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận áp lực từ dư luận là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là động lực để nghệ sĩ hoàn thiện bản thân. Là người cầu toàn, cô kỳ vọng có những bước đi táo bạo hơn trong tương lai, mang đến các sản phẩm giàu dấu ấn.

Album của Hương Tràm giành tới 727.654 điểm bình chọn, bỏ xa sản phẩm đứng thứ hai là Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh (232.381 điểm). Kết quả này đi ngược với dự đoán của một bộ phận khán giả, vốn nghiêng về các đề cử như Phùng Khánh Linh hay Văn Mai Hương.

Màn trình diễn ấn tượng của Hương Tràm tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20.

Thực tế, kết quả của Phao cứu sinh phần nào phản ánh cơ chế chấm giải đặc thù của Cống hiến. Giải thưởng này không hoàn toàn dựa trên độ phổ biến thị trường, mà kết hợp giữa bình chọn công chúng và đánh giá chuyên môn theo tỷ lệ 50-50. Một sản phẩm có thể không phải “hit lớn” nhưng vẫn được vinh danh nếu có giá trị sáng tạo và đóng góp nghệ thuật rõ nét.

Phao cứu sinh đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm sau thời gian vắng bóng, với định hướng cinematic pop, ballad và pop. Album được xây dựng theo concept xuyên suốt, kể lại hành trình cảm xúc trong tình yêu, từ tổn thương đến trưởng thành. Dự án cũng cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ ca sĩ khi hợp tác với các producer và nghệ sĩ trẻ như Tuimi, Phúc Du hay Limitlsxx.

Với định hướng tập trung vào biểu diễn live và các không gian âm nhạc giàu cảm xúc, Phao cứu sinh lại phù hợp với con đường mà nữ ca sĩ đang theo đuổi.