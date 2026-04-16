18.000 người phẫn nộ Hương Tràm

Trạch Dương
TPO - Khoảnh khắc Hương Tràm cảm ơn sau khi chiến thắng hạng mục Album của năm tại lễ trao giải Cống hiến 2026 khiến 18.000 người phẫn nộ.

Lễ trao giải Giải Cống hiến 2026 lần thứ 20 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội tối 15/4. Bên cạnh chiến thắng áp đảo của Soobin với ba hạng mục quan trọng, tâm điểm tranh luận dồn về chiến thắng bất ngờ của Hương Tràm ở hạng mục Album của năm.

Album Phao cứu sinh của Hương Tràm giành chiến thắng với 727.654 điểm bình chọn. Khoảng cách bỏ xa sản phẩm đứng sau là Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh với 232.381 điểm. Album của Phùng Khánh Linh và Văn Mai Hương được nhiều khán giả dự đoán giành chiến thắng.

Bức ảnh Hương Tràm mừng chiến thắng giải Cống hiến nhận 18.000 lượt phẫn nộ.

Các đề cử còn lại gồm Cuốn phim của Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến, Giai nhân của Văn Mai Hương, Lời hẹn ước của Nguyễn Ngọc Anh và Made in Vietnam của DTAP.

Chiến thắng của Hương Tràm tạo làn sóng tranh luận từ khán giả. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cầm cúp chiến thắng trên trang cá nhân nhận 65.000 lượt tương tác, trong đó có đến 18.000 lượt phẫn nộ sau 14 giờ đăng tải.

Dưới phần bình luận, khán giả thắc mắc lý do album của Hương Tràm thắng giải Cống hiến. Nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng chưa phản ánh được thị trường. Các ca khúc trong Phao cứu sinh không lan tỏa mạnh như một số sản phẩm khác trong cùng hạng mục đề cử. Việc album tạo khoảng cách điểm số lớn so với phần còn lại cũng gây bàn tán.

Phao cứu sinh đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm sau thời gian vắng bóng. Album phát hành cuối năm 2025 với 12 ca khúc, hơi hướm cinematic pop, ballad và pop. Album cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh, định hướng âm nhạc của nữ ca sĩ sau nhiều năm.

Soobin lập cú hat-trick tại Cống hiến 2026.

Bên cạnh câu chuyện của Hương Tràm, lễ trao giải năm nay chứng kiến màn “thắng lớn” của Soobin khi giành trọn ba hạng mục gồm Nam ca sĩ của năm, MV của năm với Mục hạ vô nhân và Chương trình của năm với Soobin live concert: All rounder. Thành tích giúp anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giải thưởng giành cú hat-trick hai năm liên tiếp.

Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm nhờ hiệu ứng từ dự án Bắc Bling. DTAP tiếp tục khẳng định vị thế khi giành giải Nhà sản xuất của năm, trong khi Nguyễn Văn Chung được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Ca khúc Còn gì đẹp hơn của nhạc sĩ Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm.

Một số giải thưởng khác cũng được trao như Nghệ sĩ mới của năm cho CongB và giải Ấn tượng Cống hiến dành cho Dương Cầm. Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt được trao cho Creepy Nuts như dấu ấn trong hoạt động giao lưu văn hóa.

Trạch Dương
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Thế giới