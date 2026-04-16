Dàn ái nữ nhà ông Trump

TPO - Ngoại trừ bà Melania Trump, những người phụ nữ khác trong gia đình Tổng thống Mỹ đều có mặt trong bữa tiệc chia tay độc thân của Bettina Anderson - vợ sắp cưới của Donald Trump Jr..

People đưa tin Bettina Anderson và Donald Trump Jr. đã tổ chức bữa tiệc chia tay độc thân xa hoa tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ, vào ngày 12/4.

Nguồn tin cho biết: "Bữa tiệc tuyệt vời. Sự kiện chủ yếu được tổ chức trong nhà và đáng yêu, nhưng cũng có một số khách mời đứng bên ngoài trong một khoảng thời gian".

Bettina Anderson và Donald Trump Jr. tổ chức tiệc chia tay độc thân tại khu nghỉ dưỡng của gia đình Trump. Ảnh: IG

Phòng khiêu vũ được trang hoàng ngập tràn hoa. Thực đơn bao gồm salad burrata (salad kiểu Italy, điểm nhấn là viên phô mai burrata), món chính là gà cuộn và các loại quả mọng hỗn hợp dùng để tráng miệng. Tâm điểm bữa tiệc là chiếc bánh kem cỡ lớn màu xanh bạc hà với những chi tiết trắng tinh tế.

Mỗi khách mời nhận được túi quà sang trọng chứa đầy sản phẩm cao cấp, bao gồm mỹ phẩm chăm sóc da, quần áo và nhiều thứ khác.

Hầu hết phụ nữ nhà Trump có mặt chung vui với con dâu cả tương lai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm Ivanka Trump cùng con gái lớn là Arabella Kushner, Tiffany Trump cùng mẹ ruột Marla Maples (vợ cũ thứ hai của ông Trump) và Lara Trump (vợ của Eric Trump).

Bà Melania Trump không có mặt. Điều này không gây nhiều bất ngờ vì bà thường xuyên bỏ qua những sự kiện gia đình tương tự.

Ngày 16/4, Ivanka chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc độc thân lên trang cá nhân. Cựu người mẫu 8X viết: "Tôn vinh tình yêu, gia đình và những khởi đầu mới tại tiệc trước đám cưới của Bettina Anderson vào cuối tuần qua. Biết ơn khi được chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này cùng Arabella, Lara và Tiffany (tất nhiên là cả Donald Trump Jr.)".

Trong ảnh, dàn mỹ nhân nhà Trump đều diện váy phong cách mùa hè dáng midi và tươi cười rạng rỡ. "Nhân vật chính" mặc đầm trắng quây, đứng ở vị trí trung tâm.

Ivanka, Tiffany, Lara và Arabella đến chung vui cùng thành viên mới. Ảnh: IG

Những phụ nữ nhà Trump đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Ảnh: IG

Anderson cũng đăng tải lên Instagram loạt ảnh về buổi tiệc riêng tư, cho thấy góc nhìn thoáng qua về không gian tổ chức tràn ngập hoa, bàn tiệc được cá nhân hóa, chiếc bánh ba tầng và các túi quà.

“Tôi vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời và đặc biệt của ngày Chủ nhật. Được ở bên những người phụ nữ mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ. Cảm thấy biết ơn khi họ luôn ở bên cạnh mình, ý nghĩa hơn bất cứ điều gì tôi có thể diễn tả. Donald Trump Jr., em không thể chờ đến ngày được kết hôn với anh!”, người đẹp tóc nâu thổ lộ.

Mối quan hệ của Trump Jr. và Anderson được công khai vào tháng 12/2024, ngay sau khi anh chấm dứt hôn ước với nhà báo Kimberly Guilfoyle.

Họ đính hôn vào tháng 12/2025 sau một năm hẹn hò. Con trai cả ông Trump sinh năm 1977, hơn vợ tương lai 9 tuổi. Nguồn tin cho biết nam doanh nhân cầu hôn tại khu nghỉ dưỡng Camp David ở Maryland (Mỹ) vào ngày 13/12/2025, chỉ một ngày sau sinh nhật của Anderson.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times vào tháng 1, Guilfoyle cho biết cô “mừng cho Don” và chúc anh “mọi điều tốt đẹp nhất".

Trước đó, Trump Jr. từng kết hôn với Vanessa Trump từ năm 2005 đến 2018. Hai người có năm con chung là Kai, Donald Trump III, Tristan, Spencer và Chloe.

Vanessa hiện đã thành đôi với tay golf chuyên nghiệp Tiger Woods.