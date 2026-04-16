Hàng nghìn nhân sự ngành truyền thông mất việc

TPO - Làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn của Disney ảnh hưởng đến khoảng 1.000 nhân viên. Ở Đài Loan (Trung Quốc), TVBS được cho là đã tiếp tục tiến hành đợt tinh giản nhân sự quy mô lớn. Trong khi đó, BBC lên kế hoạch cắt giảm 2.000 nhân sự, thu hẹp mảng truyền hình - phát thanh truyền thống.

BBC dự tính cắt 2.000 nhân sự

Deadline đưa tin đài BBC dự kiến công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm quy mô hoạt động trên các nền tảng truyền hình, phát thanh và trực tuyến trong những tháng tới. Kế hoạch này làm ảnh hưởng tới hơn 2.000 nhân sự.

Phát biểu trên chương trình The Media Show của Radio 4, ông Rhodri Talfan Davies - Quyền Tổng giám đốc BBC - cho biết các thay đổi sắp tới sẽ phù hợp với xu hướng dịch chuyển của khán giả sang mạng xã hội và nền tảng số.

Điều này đồng nghĩa với khả năng BBC sẽ thu hẹp các dịch vụ phát sóng truyền thống. Thông tin chi tiết được công bố trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Đợt cắt giảm nhân sự dự kiến bắt đầu từ tháng 9.

Ông Davies nói đây có thể là đợt cắt giảm lớn nhất của BBC trong hơn một thập kỷ, nhằm tiết kiệm khoảng 500 triệu bảng Anh trong vòng hai năm tới.

Trong vài tháng tới, ban lãnh đạo cho hay nhiệm vụ của BBC là tìm cách thực hiện các thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trên các nền tảng.

Theo ông, ban lãnh đạo BBC đã lường trước áp lực phải tiết giảm chi phí, nhưng tiến độ được đẩy nhanh trong 5-6 tháng qua. Trước đó, BBC nói cần cắt giảm khoảng 10% tổng chi tiêu trong ba năm tới, dẫn đến quyết định sa thải quy mô lớn lần này.

Dưới thời người tiền nhiệm Tim Davie, BBC đã trải qua nhiều đợt cắt giảm nhân sự và chuyển hướng chiến lược sang mô hình “ít nhưng chất lượng”, giảm số lượng chương trình để tập trung vào các dự án quy mô lớn.

Disney cắt giảm 1.000 nhân sự

Làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn của Disney đã ảnh hưởng đến khoảng 1.000 nhân viên, trong đó có nhiều bộ phận truyền thông, Marvel và bộ phận của Giám đốc marketing và thương hiệu Asad Ayaz.

20 người trong số đó là nhân sự thuộc bộ phận truyền thông, toàn bộ đội giải trí do Giám đốc điều hành truyền thông toàn cầu Chris Bess dẫn dắt, cùng đội EPK (bộ phận sản xuất nội dung quảng bá) và Giám đốc nội dung sáng tạo Natalie Clunis.

Sự thay đổi này khiến khâu thiết kế hình ảnh của Marvel Studios chuyển từ đội ngũ chuyên gia nội bộ sang nhân sự tạm thời.

Ở mảng marketing số, việc cắt giảm diễn ra ở đủ cấp bậc, từ Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách marketing số toàn cầu Dustin Sandoval đến Giám đốc marketing số Mike Reeder.

Marvel Studios cũng chịu ảnh hưởng từ đợt sa thải này. Trước đó, Disney bác bỏ thông tin cho rằng có tới 8% nhân sự bị cắt giảm, khẳng định con số thực tế nhỏ hơn nhiều.

Các nguồn tin cho biết việc cắt giảm đã tác động đến nhân sự Marvel tại cả Burbank và New York, trải rộng ở nhiều mảng như sản xuất phim, truyền hình, truyện tranh, quản lý thương hiệu, tài chính và pháp lý.

Theo TheWrap, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Marvel thu hẹp kế hoạch sản xuất phim và truyền hình, sau giai đoạn trước đó mở rộng mạnh để phục vụ nền tảng Disney+. Ngoài ra quá trình tái cấu trúc nhằm tích hợp Marvel Entertainment vào Marvel Studios tạo áp lực tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Dustin Sandoval - một trong những trợ lý thân cận của Asad Ayaz - cũng nằm trong danh sách bị cắt giảm. Ông là người đứng sau chiến dịch marketing cho nhiều bom tấn như Avatar: The Way of Water và Avengers: Endgame, nổi tiếng với cách làm sáng tạo. Ông từng gây chú ý khi đưa những chú khỉ cưỡi ngựa ra đường phố Mỹ để quảng bá phim Kingdom of the Planet of the Apes. Sandoval có 16 năm làm việc tại Disney và là một trong những lãnh đạo gốc Latinh cấp cao hiếm hoi tại Hollywood.



Một số bộ phận khác không bị ảnh hưởng, như đội truyền thông phim tại New York và Pixar. Ở mảng quảng cáo sáng tạo vẫn chịu tác động. Steve Nuchols - người phụ trách thiết kế ấn phẩm quảng bá cho hầu hết phim của Disney suốt 25 năm - bị cho thôi việc. Theresa Helmer, Phó Chủ tịch marketing số thương hiệu, cũng chịu số phận tương tự.

Trong thư gửi nhân viên nội bộ, CEO mới Josh D’Amaro cho biết việc cắt giảm là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm xây dựng tổ chức marketing và thương hiệu thống nhất, hướng tới việc vận hành linh hoạt hơn và ứng dụng công nghệ tốt hơn trong bối cảnh ngành công nghiệp thay đổi chóng mặt.

“Chúng tôi cần liên tục đánh giá cách thức quản lý nguồn lực hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Vì vậy, việc cắt giảm nhân sự ở một số bộ phận là điều không thể tránh khỏi", ông nhấn mạnh.

D’Amaro khẳng định công ty sẽ hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng thông qua các chương trình chuyển đổi nghề nghiệp. Chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Các công ty như Warner Bros., Discovery và Paramount Skydance cũng đã tiến hành các đợt cắt giảm nhân sự.

Đợt sa thải quy mô lớn gần nhất của Disney diễn ra vào năm 2023, khi công ty thông báo cắt giảm 7.000 việc làm nhằm tiết kiệm 5,5 tỷ USD. Thời điểm đó, Disney chịu áp lực từ nhà đầu tư Nelson Peltz nhằm cải thiện hiệu quả tài chính, hạn chế thua lỗ ở mảng streaming.

Biến động ở thương hiệu truyền thông hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc)

Làn sóng cắt giảm nhân sự đang gây ảnh hưởng đến ngành truyền thông. Tại châu Á, đài truyền hình TVBS - một trong những kênh truyền thông có độ nhận diện cao tại Đài Loan (Trung Quốc) - liên tục vướng tin đồn cắt giảm nhân sự, chuyển nhượng quyền điều hành.

China Times cho hay năm 2025 đơn vị này từng thực hiện cắt giảm. Tổng số người bị ảnh hưởng đến nay đã lên tới hàng trăm khiến nội bộ rơi vào trạng thái bất an. Nhiều nhân viên lo ngại mình có thể là người tiếp theo bị nhắm đến.

Gần nhất, MC kỳ cựu Ngô An Kỳ bất ngờ bị cho thôi việc, rời vị trí dẫn bản tin. Tiếp đến xuất hiện tin 2 MC khác là Phương Niệm Hoa và Tạ Hướng Vinh cũng nằm trong danh sách cắt giảm.



Theo Mirror Weekly, các nhân sự trong đài nhận xét Tạ Hướng Vinh là người có thâm niên nhưng khiêm tốn, thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp, sẵn sàng nhận thay ca kể cả khung giờ ít người xem. Việc ông bị cho là có tên trong danh sách khiến nhiều đồng nghiệp cảm thấy bất bình. Trước những tin đồn này, ông bày tỏ: “Nhiều đồng nghiệp cũ đã rời đi, đến lượt tôi có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian”.

Phía TVBS hôm 14/4 lên tiếng bác bỏ toàn bộ tin đồn, khẳng định việc biến động nhân sự liên quan đến Phương Niệm Hoa và Tạ Hướng Vinh là không chính xác. Nhà đài kêu gọi dư luận không lan truyền tin đồn chưa được kiểm chứng.

Về trường hợp của Ngô An Kỳ, TVBS bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp chuyên môn trong nhiều năm của cô. Vì tôn trọng quyền cá nhân, đơn vị nói không cung cấp thêm chi tiết.

Đài này cũng cho biết trong năm 2026 đã triển khai việc tối ưu hóa nhân sự và chức năng theo từng giai đoạn, nhằm thích ứng với sự thay đổi cấu trúc của ngành và nhu cầu chuyển đổi.

Cuối năm 2025, bộ phận tin tức có hơn 400 nhân sự, từ đầu năm đến nay đã điều chỉnh hơn 20 người. TVBS cho hay đội ngũ của họ đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi và sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn.

​