Bộ phim Việt gây ức chế nhất hiện tại

TPO - Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đề tài tiểu tam và các tình huống gia đình, "Bóng ma hạnh phúc" vẫn ghi nhận lượng người xem lớn và độ phủ sóng đáng kể trên mạng xã hội.

Phim lọt top tìm kiếm vì khán giả thương Lê Phương

Phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc (Đài Truyền hình Vĩnh Long) khai thác những mảng tối trong đời sống gia đình hiện đại. Mai (Lê Phương) - nữ chính - thuộc mẫu phụ nữ truyền thống hy sinh sự nghiệp, toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Dũng (Lương Thế Thành) - là chồng Mai - người đàn ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đang giữ vị trí giám đốc một công ty lớn.

Gia đình tưởng như hạnh phúc vướng vào bi kịch khi Trang (Ngân Hòa) được Mai mang về nhà chăm sóc như con ruột. Chỉ thời gian ngắn, Trang quyến rũ chồng của Mai, âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người đã giúp đỡ mình.

Bóng ma hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Dương phát sóng giữa tháng 3, khai thác đề tài gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Sau gần 30 tập phim, Bóng ma hạnh phúc trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội. Ở kênh TikTok của nhà đài, mỗi trích đoạn phim thu hút cả triệu lượt xem. Video có lượt tương tác cao nhất là trích đoạn tình cảm của nhân vật Dũng và Trang ở căn hộ, với hơn 3 triệu lượt xem và gần 1.000 bình luận, hơn 75.000 lượt thích.

Một số video ghi lại khoảnh khắc nhân vật Mai dần phát hiện sự thật về chồng, chuẩn bị cho màn trả thù cũng đạt hơn một triệu lượt xem. Thậm chí, cụm từ: “Cả nước khổ vì chị Mai” nhanh chóng leo top tìm kiếm TikTok, với hàng loạt video khán giả bày tỏ bức xúc vì nhân vật Mai cam chịu để tiểu tam lộng hành.

Sức hút của bộ phim còn thể hiện ở việc khán giả liên tục tràn vào Facebook của diễn viên để bày tỏ bức xúc với nhân vật. Nhiều người khẳng định đã nhắn tin cho Lương Thế Thành để phản đối nhân vật Dũng, khiến nam diễn viên phải "xin tha". Tuy nhiên, mặt khác, đó cũng là minh chứng cho sức hút của phim với khán giả.

Lương Thế Thành bị khán giả trách móc vì vai Dũng.

Bóng ma hạnh phúc gây sốt nhờ những tranh cãi và cả drama kịch tính liên tiếp trong gia đình Mai. Nhân vật càng gây ức chế, khiến khán giả phải lên tiếng, tình huống càng phi lý, bức xúc, phim càng hút người xem và có độ thảo luận cao trên mạng xã hội.

Càng tranh cãi càng hút người xem

Kịch bản phim xây dựng Trang như một nhân vật thao túng. Trong khi đó Dũng dù trải đời, lại có kinh nghiệm trên thương trường, có địa vị xã hội nhưng ngày càng mê muội, bị Trang dắt mũi. Mai trong vai người vợ quá tin tưởng chồng, liên tục nhẫn nhịn, thậm chí ở những tập đầu còn ngu ngơ tạo cơ hội cho Dũng và Trang gần gũi.

Một số chi tiết bị cho là thiếu logic, khiến khán giả tranh luận như con gái của Mai và Dũng nhiều lần khen Như Trang xinh đẹp, thậm chí hỏi bố rằng mẹ và Như Trang ai đẹp hơn. Hay ở tập 21, Dũng và Trang đi trung tâm thương mại. Nhưng Như Trang lại đi nhầm vào chiều ngược, thang đang đi xuống lại cố bước lên. Thay vì xử lý đơn giản như đứng yên để thang đưa xuống, nhân vật lại hoảng loạn, kêu cứu để gây sự chú ý với Dũng.

Trang là tiểu tam đang gây ức chế nhất màn ảnh Việt.

Dũng khi thấy Trang bị kẹt vội vàng chạy lên tầng, rồi lao ngược lại để giải cứu, ôm lấy Trang và nhấc cô ra khỏi thang cuốn. Sự cố đơn giản nhưng pha giải cứu cồng kềnh, giống trong phim hành động và biểu cảm hốt hoảng của nhân vật khiến tình huống trở nên lố bịch.

Bóng ma hạnh phúc vận hành đúng “công thức” của một tác phẩm truyền hình trong bối cảnh hiện nay: tạo ra cảm xúc mạnh, kích hoạt thảo luận và duy trì sự hiện diện liên tục trên không gian mạng. Trong một thị trường giải trí cạnh tranh, đó chính là yếu tố giúp một bộ phim giữ được sức nóng.

Kịch bản dù nhiều tình huống gây ức chế nhưng vẫn đánh trúng thị hiếu khán giả Việt với những gia vị cần thiết: chủ đề gia đình, có tình tiết tiểu tam, phản bội, trả thù.

Lê Phương bùng nổ, Ngân Hòa suy thận vẫn đóng phim

Diễn xuất của Lê Phương, Lương Thế Thành, Ngân Hòa ở mối tình tay ba cũng là yếu tố khiến phim được chú ý. Ba diễn viên có màn thể hiện ấn tượng. Lê Phương thành công khi được khán giả thương, thậm chí bức xúc muốn đòi lại công bằng vì nhân vật Mai quá khổ. Diễn xuất bùng nổ của Lê Phương thể hiện ở cảnh khóc, hay sốc vì phát hiện chồng ngoại tình, đau khổ khi không dạy được con. Một số khán giả bình luận dưới video có nhân vật Mai: "Lê Phương khóc chạm đến người xem, cảm giác như chính mình bị phản bội", "Ai rơi vào tình cảnh này mới hiểu cảm xúc của Mai, Lê Phương diễn quá đạt", "Xem Lê Phương là hiểu được nỗi đau đến tận cùng".

Diễn xuất của Lê Phương khiến người xem đồng cảm.

Việc Lương Thế Thành bị khán giả liên tục nhắn tin trách móc cũng cho thấy nam diễn viên diễn quá đạt trong vai người đàn ông ngoại tình, liên tục lừa dối vợ. Khác với hình ảnh chính diện, hiền lành quen thuộc, Lương Thế Thành bứt phá với vai Dũng.

Trong khi đó, nỗ lực của Ngân Hòa cũng đáng ghi nhận. Nữ diễn viên cho biết cô đóng phim Bóng ma hạnh phúc trong lúc phát hiện mắc suy thận giai đoạn nặng. Đó là lý do nhân vật Trang trong phim có tạo hình gầy gò, làn da không được sáng.

Cuối tháng 10/2025, đại diện của nữ diễn viên cho biết người thân thay nhau túc trực, chăm sóc Ngân Hòa tại bệnh viện. Đầu tháng 6, Ngân Hòa cho biết cô bị suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu và viêm gan khi thăm khám tại bệnh viện ở TPHCM. Một thời gian sau, nữ diễn viên được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối, chỉ còn cách duy trì sức khỏe bằng việc uống thuốc mỗi ngày và sự sống bằng cách lọc thận nhưng các chỉ số đang ở mức đỏ.