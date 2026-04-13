Nhạc phẩm từ năm 1975 sống lại

TPO - Âm nhạc trong "Hẹn em ngày nhật thực" như một dòng chảy len vào từng khoảnh khắc, giữ cảm xúc khán giả khi phim khép lại. Từ đầu năm, hiếm có bộ phim nào lại có phần âm nhạc đủ chạm, giàu sức lay động đến vậy.

Nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy gây sốt trở lại

Hẹn em ngày nhật thực chính thức góp mặt trong danh sách 6 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026, tính đến thời điểm hiện tại. Phim của đạo diễn Lê Thiện Viễn có lối kể gọn ghẽ, bối cảnh chăm chút. Phần âm nhạc cũng để lại dấu ấn lớn, sử dụng nhiều ca khúc quen thuộc và một bài hát được sáng tác mới.

Bất ngờ lớn ở phần âm nhạc trong phim là đưa vào sáng tác Chỉ chừng đó thôi của nhạc sĩ Phạm Duy. Ở Hẹn em ngày nhật thực, tác phẩm được Quốc Thiên thể hiện, do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm.

Nhạc phẩm ra đời từ năm 1975, mang giai điệu mộc mạc, chân phương. Nhạc sĩ viết ca khúc này để nhớ về cuộc tình tan vỡ cách đó gần một thập kỷ. Theo nhạc sĩ Phạm Duy, ông viết Chỉ chừng đó thôi để đánh dấu thời điểm quên đi người yêu cũ.

Lời ca giản dị mà sâu sắc, với những hình ảnh như “cơn mưa”, “vai gầy”, “mèo khờ”, hay sự ví von đầy chất thơ về Adam và Eva, gợi nhắc một tình yêu trinh nguyên nhưng không thể vượt qua những thử thách của đời thường. Trong nhiều câu hát, nhạc sĩ lặp lại một ý: "Chỉ chừng một năm trôi... chỉ chừng một năm thôi... chỉ cần một năm qua... chỉ cần một năm xa...".

Chỉ chừng đó thôi là nhạc phẩm buồn, có câu tứ lạ, những hình ảnh ẩn dụ hầu như thân thuộc. Đây là một trong những ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy đo ni đóng giày cho phù hợp với tiếng hát trữ tình, ngọt ngào của ca sĩ Duy Quang.

Nhạc sĩ Phạm Duy sinh năm 1921, mất năm 2013, tên thật là Phạm Duy Cẩn. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc với số lượng sáng tác đồ sộ, đa dạng về thể loại. Một số nhạc phẩm của tác giả trở nên quen thuộc với nhiều người như Tình ca, Áo anh sứt chỉ đường tà, Nghìn trùng xa cách, Cây đàn bỏ quên. Trong phim Hẹn em ngày nhật thực, Cây đàn bỏ quên cũng vang lên ở cảnh An Thiên và Thiên Ân lần đầu hẹn hò ở quán chè. Thiên trổ tài đàn hát và gây ấn tượng với Ân.

Bài hát khiến khán giả khóc

MV Hẹn ước xin khuất lời (sáng tác Huỳnh Võ Hoài Sơn, thể hiện Quốc Thiên) ra mắt hôm 2/4, đạt gần 700.000 lượt xem trên YouTube. Theo tác giả, bài hát là câu chuyện của những con người đứng giữa hai phía - một bên là tình yêu, một bên là đức tin. Đôi khi, lựa chọn không phải là điều ta muốn, mà là điều buộc phải chấp nhận.

"Trong khoảnh khắc ánh sáng bị che khuất, con người ta học cách buông bỏ, không phải vì hết yêu, mà vì yêu theo một cách khác lặng hơn, đau hơn, và không cần được gọi tên. Nếu bạn từng giữ trong tim một điều không thể nói, từng yêu mà không thể bước tới, có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao có những lời hẹn, chỉ có thể khuất đi", nhạc sĩ Hoài Sơn nói.

Ý tưởng của bài hát trùng khớp với chuyện tình của Thiên (Khương Lê) và Ân (Thiên Ân). Đó là chuyện tình khởi đầu nhẹ nhàng, ngây ngô, có chút bâng khuâng của tuổi trẻ. Những câu hát như: "Anh mơ thầm đôi lần được nắm tay em cùng ước nguyện/ Bước chung đôi vào giáo đường trọn đời yêu đương/ Nhưng sao niềm vương vẫn đấy/Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi/Tình đã như mây lạc trôi/Thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi" nhận được sự đồng cảm của người xem. Nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn cũng khẳng định bài hát của anh như lời cầu nguyện.

Hẹn ước xin khuất lời qua giọng hát Quốc Thiên như tiếng lòng của nhân vật Thiên. Đó là lời hứa không thể thực hiện, giấc mơ vĩnh viễn dừng lại sau một năm cố gắng.

Xuân thì của Phan Mạnh Quỳnh vang lên ở cuối phim như một lời tiễn biệt nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, gợi lại tất cả điều chưa kịp nói. Đó cũng là lời kết cho mối tình đầu day dứt của Thiên Ân. Sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng, sâu lắng, vừa có chất tự sự như lời kể chuyện khiến ai nghe một lần cũng đủ thấm thía.

Phan Mạnh Quỳnh có sở trường với những bản nhạc buồn, nâng tầm cảm xúc cho bất kỳ câu chuyện tình yêu nào trên màn ảnh. Cứ mỗi lần góp giọng hát nhạc phim, đó gần như là một tín hiệu cho thấy tác phẩm ấy sẽ để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả. Xuân thì không phải sáng tác mới dành riêng cho Hẹn em ngày nhật thực, nhưng lại đặc biệt phù hợp với bộ phim.

Xuân thì là minh chứng cho thấy sức sống lâu bền của một bài hát khi chạm đến trái tim người nghe. Qua từng giai đoạn, dù được thể hiện bởi Hà Anh Tuấn hay chính Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc vẫn giữ được sự đồng cảm. Một lần nữa sống lại trong Hẹn em ngày nhật thực, Xuân thì nâng cảm xúc cho mối tình đẹp và buồn của hai nhân vật chính. Câu hát "Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi/ Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì" như được viết riêng cho An và Thiên, để nhớ về mối tình gây ám ảnh.

Diễn viên Phương Anh Đào cho biết hiệu ứng từ giọng hát Phan Mạnh Quỳnh khiến cô khóc ướt cả vai áo. "Sau hai tiếng bồi hồi trong rạp, về đến nhà tôi vẫn chưa dứt ra được dòng cảm xúc ấy", diễn viên chia sẻ. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận khen ngợi nhạc phim dưới MV được đăng tải trên YouTube.