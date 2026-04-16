Văn hóa

2026 có thể là năm nóng nhất lịch sử

Ngọc Ánh
TPO - Trong năm 2026, cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ dự báo hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện, thậm chí ở mức mạnh.

Theo CBC, một số chuyên gia khí hậu đang theo dõi chặt chẽ khu vực Thái Bình Dương, bởi hiện tượng El Nino sắp xuất hiện. El Nino là một phần của chu kỳ khí hậu tự nhiên, xảy ra vài năm một lần tại một khu vực nhất định của Thái Bình Dương.

Hiện tượng có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục, đồng thời gây ra những tác động rộng khắp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Các chuyên gia tại Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đang giám sát rất sát sao hiện tượng này. Bởi trong năm nay, họ dự báo El Nino có khả năng xuất hiện, thậm chí ở mức mạnh. Theo NOAA, các hiện tượng khí hậu này thường kéo dài từ 9-12 tháng, nhưng đôi khi cũng có thể kéo dài nhiều năm.

Siêu El Nino có thể gây lũ lụt, hạn hán, cháy rừng ở những vùng khác nhau.

"Điều đó có nghĩa là 2026 và 2027 có thể là những năm nóng nhất được ghi nhận", nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather tại Berkeley Earth - một tổ chức khí hậu phi lợi nhuận - cho biết. Cập nhật mới nhất của NOOA ghi nhận khả năng đạt cường độ siêu El Nino là 25%. Trong khi đó, nhà khoa học khí quyển Paul Roundy tại Đại học Albany (Mỹ) cũng cho rằng có dấu hiệu cho thấy tiềm năng thực sự của một năm El Nino mạnh nhất trong 140 năm, xảy ra trong năm 2026.

Tuy nhiên, tất cả vẫn là dự báo rất sớm, đồng nghĩa với việc tình hình có thể thay đổi.​ Việc theo dõi sát diễn biến nhiệt độ đại dương sẽ góp phần tìm ra câu trả lời liệu 2026 có thực sự trở thành năm nóng nhất lịch sử hay không.

Trong hai thập kỷ qua, El Nino trở thành cụm từ gắn liền với thời tiết cực đoan. Hiện tượng này xảy ra khi các quy luật thông thường về nhiệt độ, dòng hải lưu và khí quyển trên Thái Bình Dương bị xáo trộn, thường lặp lại theo chu kỳ từ 2-7 năm. Khi đó, các luồng gió thay đổi, kéo theo lượng ẩm lớn di chuyển về phía đông, làm gia tăng mưa bão tại nhiều khu vực. Lịch sử khí tượng cho thấy, các sự kiện siêu El Nino thường gắn liền với những năm nóng kỷ lục toàn cầu, điển hình là giai đoạn 2015-2016.

Việc theo dõi sát diễn biến nhiệt độ đại dương sẽ góp phần tìm ra câu trả lời liệu 2026 có thực sự trở thành năm nóng nhất lịch sử hay không. Ảnh: The Independent.

Trong các năm có El Nino mạnh, phần lớn bão hình thành ở trung và đông Đại Tây Dương. Siêu El Nino đã diễn ra 3 lần trong 4 thập kỷ qua. Theo CNN, hiện tượng này được ghi nhận trong các năm 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016. Giới khoa học lưu ý hiện tượng El Nino gần nhất dù chưa ở cường độ "siêu" nhưng đã biến 2024 trở thành năm Trái Đất nóng kỷ lục.

Nếu xảy ra, siêu El Nino lần này sẽ gây lũ lụt, hạn hán, cháy rừng ở những vùng khác nhau, đồng thời đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu.

