Mưa đá Lào Cai tàn phá hơn 300 ngôi nhà, hàng trăm ha đặc sản

TPO - Theo báo cáo nhanh của UBND xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), rạng sáng 16/4, trên địa bàn xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc với cường độ mạnh, gây thiệt hại lớn về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, thiên tai bắt đầu từ khoảng 1h20 cùng ngày, ảnh hưởng đến 36/59 thôn trên địa bàn xã. Mưa đá trút xuống dày đặc, nhiều viên có kích thước lớn, kèm theo gió giật mạnh đã làm hư hại nhiều công trình dân sinh.

Vụ việc khiến 4 người bị thương (là công nhân đang ngủ tại lán ở thôn Ngải Số), hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà, sức khỏe cơ bản ổn định.

Về thiệt hại tài sản, toàn xã có 333 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, chủ yếu là mái lợp fibro xi măng bị vỡ, thủng do mưa đá. Nhiều hộ phải tạm thời che chắn, khắc phục để ổn định sinh hoạt.

Nhiều nhà dân, công sở bị sập, tốc mái do mưa đá.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thiệt hại được ghi nhận trên diện rộng. Khoảng 370 ha cây ăn quả đang chuẩn bị cho thu hoạch; trong đó phần lớn là cây mận đặc sản của Bắc Hà bị mưa đá quật rụng quả hàng loạt. Bên cạnh đó, khoảng 115 ha cây trồng hàng năm như ngô, rau màu cũng bị dập nát, hư hại.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại ban đầu trên 30 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết để có cơ sở hỗ trợ người dân theo quy định.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích ngô, mận... ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trong ảnh, mận, đặc sản của Bắc Hà đang lớn bị mưa đá quật rụng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Bắc Hà đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự phối hợp với các thôn, bản triển khai công tác ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên.

Cùng với đó, địa phương duy trì lực lượng trực 24/24h, huy động nhân dân tại chỗ tham gia sửa chữa nhà cửa, thu dọn cây trồng bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống. Các cơ quan chuyên môn cũng đang xuống cơ sở để đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể, đề xuất phương án hỗ trợ, khôi phục sản xuất trong thời gian tới.