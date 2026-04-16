Xã hội

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ ở Đồng Nai

Văn Quân
TPO - Ngày 16/4, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố Quyết định số 669/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

anh-man-hinh-2026-04-16-luc-150155.png
Ban lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh (ảnh: Hồ Thảo)

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh Đồng Nai được đánh giá là bước đi kịp thời, góp phần tăng cường năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Trước đó vào ngày 11/4, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Tuấn Anh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố một loạt quyết định về điều động, phân công cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Theo đó, điều động Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Vũ Hoài Hạ đến công tác tại UBND xã Đak Lua kể từ ngày 16/4/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đak Lua lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã bầu đồng chí Trần Vũ Hoài Hạ giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Lua.

anh-man-hinh-2026-04-16-luc-150214.png
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm (ảnh: Hồ Thảo)

Điều động Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua Nguyễn Thanh Hiền đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã công bố quyết định chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Nguyệt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn Quân
#Nguyễn Tuấn Anh #Sở Nông nghiệp và Mội trường Đồng Nai #Hội Nông dân #Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

