Sắp triển khai dự án kéo dài metro số 1 TPHCM đến sân bay Long Thành

Văn Quân
TPO - Trong tháng này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước tiến hành khảo sát thực địa làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 15/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa thông tin, đơn vị vừa ban hành thông báo về chủ trương thu hồi đất nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối tới trung tâm Đồng Nai và sân bay Long Thành sắp được triển khai.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai theo cơ chế khẩn cấp.

Việc tách riêng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo sự chủ động, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, đơn vị sẽ phối hợp với các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước tiến hành khảo sát thực địa. Nội dung khảo sát bao gồm thu thập thông tin về hiện trạng đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng cùng các tài sản liên quan nằm trong phạm vi dự án. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sát với thực tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Song song đó, Trung tâm cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ chủ trương, từ đó đồng thuận và phối hợp trong quá trình kiểm kê, khảo sát.

Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, thúc đẩy hình thành các đô thị hiện đại, đồng thời tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong tương lai.

Dự án Đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh là Đồng Nai và TPHCM. Tổng chiều dài tuyến metro phía Đồng Nai là 41,4km, bao gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ Ga S0 - Tân Vạn đến Ga Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (Ga SC) có chiều dài khoảng 6,1km; đoạn 2 từ ga trung tâm hành chính (SC) đến nhà ga SA (tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) có chiều dài khoảng 28,2km; đoạn 3, vào Sân bay Long Thành dài khoảng 7,1km.

