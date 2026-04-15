'Siêu cảng' quốc tế Cần Giờ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Singapore

TPO - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) diễn ra ngày 15/4, thông tin được đặc biệt quan tâm là "siêu cảng" quốc tế Cần Giờ. Ông Lê Anh Sơn - Tổng Giám đốc VIMC - cho hay: “Hiện Việt Nam chưa có trung tâm trung chuyển quốc tế. Với Cần Giờ, chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm hàng đầu như Singapore, chứ không chỉ trong khu vực”.

Báo cáo trước cổ đông về việc tham gia liên danh thực hiện "siêu cảng" trung chuyển quốc tế Cần Giờ, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC - cho biết doanh nghiệp sẽ góp gần 7.000 tỷ đồng, tương ứng 36% vốn điều lệ để thành lập Công ty TNHH Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn (doanh nghiệp dự án có tổng vốn điều lệ hơn 19.330 tỷ đồng).

Tổng số vốn của VIMC dự kiến rót vào liên doanh qua các giai đoạn lên tới hơn 13.800 tỷ đồng. Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2030, công ty sẽ góp gần 4.160 tỷ đồng; phần hơn 9.680 tỷ đồng còn lại sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2031-2045. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 24 năm. Lãnh đạo VIMC khẳng định sẽ linh hoạt cân đối cơ cấu vốn đầu tư (tỷ lệ vốn tự có/vốn vay ở mức 30/70) để đảm bảo an toàn tài chính.

toan-canh-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-vimc-2.png
Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch HĐQT VIMC tại đại hội. Ảnh: VIMC.

Tại đại hội, ông Lê Anh Sơn - Tổng Giám đốc VIMC - cho hay: "Hiện Việt Nam chưa có trung tâm trung chuyển quốc tế. Với Cần Giờ, chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm hàng đầu như Singapore, chứ không chỉ trong khu vực".

Theo tìm hiểu, siêu cảng quốc tế Cần Giờ tọa lạc ở khu vực cù lao Gò Con Chó (xã Thạnh An, TPHCM), siêu cảng có quy mô 571 ha, chiều dài cầu cảng lên tới 7,5 km, đủ sức tiếp nhận các "siêu tàu" trọng tải 250.000 DWT. Công suất thiết kế kỳ vọng đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và vọt lên 16,9 triệu TEU khi hoàn thiện. Toàn bộ dự án sẽ được xây dựng trong 20 năm, với thời hạn hoạt động lên tới 50 năm.

Liên danh thực hiện dự án siêu cảng quốc tế Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng, bao gồm: VIMC góp 36% tương đương gần 7.000 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn góp 15%, tương đương gần 2.900 tỷ; đối tác chiến lược Terminal Investment Limited - thành viên thuộc hệ sinh thái của tập đoàn hàng hải MSC ở Thụy Sỹ - góp 49%, tương đương hơn 9.470 tỷ đồng.

cang-can-gio-tphcm-1766661286852156730663.jpg
Phối cảnh cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: VIMC.

Cũng tại đại hội, HĐQT VIMC trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2026 - 2030 theo 3 giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào các dự án lớn.

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến nâng vốn điều lệ từ gần 13.190 tỷ đồng lên 14.640 tỷ đồng thông qua việc chào bán 145 triệu cổ phần ra công chúng và cổ đông chiến lược.

Từ năm 2027-2028, VIMC sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 25.490 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và bổ sung nguồn vốn từ thặng dư.

Trong giai đoạn từ 2028-2030, VIMC dự kiến phát hành hơn 451 triệu phiếu cho cổ đông hoặc công chúng để nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Có thể thấy, sau 3 đợt nâng vốn, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại VIMC ước tính giảm còn 65%, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư bên ngoài.

