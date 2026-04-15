Sắp có phần mềm mới để tra cứu 'phạt nguội'

TPO - Thay vì tra cứu chéo trên nhiều nền tảng, dự thảo mới đề xuất việc tra cứu "phạt nguội" sẽ được thực hiện duy nhất trên phần mềm của Cục Đăng kiểm. Chủ xe có thể xuất trình biên lai nộp phạt để được kiểm định ngay nếu hệ thống chậm cập nhật, nhưng cần lưu ý giấy đăng ký xe sẽ bị đối chiếu dữ liệu nghiêm ngặt với cơ quan công an để chống giả mạo.

Giải quyết độ trễ dữ liệu

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư mới quy định về trình tự, thủ tục kiểm định xe cơ giới, dự kiến thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT.

Theo dự thảo, việc tra cứu "phạt nguội" khi đăng kiểm xe sẽ được thực hiện duy nhất trên phần mềm thông báo phương tiện vi phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN). Việc quy về một mối này giúp các cơ sở đăng kiểm dễ dàng xác định phương tiện bị từ chối kiểm định, thay vì phải kiểm tra chéo trên nhiều hệ thống như trước đây.

Trước đó, để tra cứu "phạt nguội" người dân và cơ sở đăng kiểm phải thao tác trên nhiều nền tảng phân tán. Cụ thể, chủ xe thường phải truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông để nhập biển số và mã bảo mật. Nếu sử dụng website của Cục Đăng kiểm, người dùng phải tuân thủ các quy tắc nhập liệu phức tạp: Biển trắng thêm chữ "T" (VD: 29A01234T), biển xanh thêm chữ "X", biển vàng thêm chữ "V", và số tem bắt buộc phải có dấu "-" phân cách. Ngoài ra, một số tài xế phải tải thêm các ứng dụng bên thứ ba trên điện thoại như Kgo, TTDK để kiểm tra tình trạng vi phạm.

Việc tra cứu "phạt nguội" khi đăng kiểm xe có thể sẽ được thực hiện duy nhất trên phần mềm thông báo phương tiện vi phạm của Cục ĐKVN. Ảnh: VGP.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội cho biết, kể từ sau ngày 1/1/2025 đến nay, quy trình phối hợp xử lý và tra cứu xe vi phạm an toàn giao thông giữa lực lượng công an và cơ quan đăng kiểm đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Vị đại diện cho biết, trong giai đoạn trước ngày 1/1/2025, quy trình xử lý "phạt nguội" phụ thuộc phần lớn vào thủ tục giấy tờ. Khi phát hiện phương tiện vi phạm, cảnh sát giao thông các tỉnh thành phải in bản giấy thông báo, đóng dấu rồi gửi sang Cục ĐKVN để đưa lên trang cảnh báo nội bộ.

"Tuy nhiên, quy trình gửi nhận giấy tờ này hiện đã được xóa bỏ hoàn toàn. Cơ quan công an không còn gửi các bản giấy thông báo sang cơ quan đăng kiểm nữa. Bởi dữ liệu hiện đã được liên thông trực tiếp trên mạng nội bộ giữa hai cơ quan một cách thông suốt, việc đưa nội dung này vào thông tư chính thức là bước cụ thể hóa hành lang pháp lý cho quy trình vốn đã áp dụng ổn định hơn một năm nay", vị đại diện chia sẻ.

Chống giả mạo giấy tờ

Dự thảo đưa ra hướng xử lý linh hoạt cho tình trạng "độ trễ" cập nhật dữ liệu khiến nhiều chủ xe chịu thiệt thòi thời gian qua. Cụ thể, nếu hệ thống vẫn báo trạng thái "chưa hoàn thành khắc phục" nhưng chủ xe cung cấp được bằng chứng đã nộp phạt (gồm quyết định xử phạt, biên lai nộp tiền), trung tâm đăng kiểm sẽ trực tiếp cập nhật các tài liệu này lên hệ thống và tiến hành kiểm định ngay.

Cục ĐKVN cho biết, quy định mới minh bạch hóa quy trình xử lý, tránh việc từ chối kiểm định vô lý gây lãng phí thời gian và công sức khi người dân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt.

Theo đề xuất mới, dù chủ xe có xuất trình giấy đăng ký, cơ sở đăng kiểm vẫn bắt buộc phải đối chiếu với dữ liệu do cơ quan công an cung cấp. Nếu dữ liệu không khớp hoặc không tra cứu được, hồ sơ sẽ bị từ chối và lập tức thông báo cho cơ quan công an xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng làm giả giấy tờ. Trường hợp hệ thống gặp sự cố bất khả kháng, trung tâm đăng kiểm được phép lập hồ sơ giấy để không làm gián đoạn việc của người dân. Tuy nhiên, sau khi hệ thống khôi phục, nếu phát hiện phương tiện thuộc diện bị từ chối kiểm định, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho chủ xe, đồng thời tiến hành thu hồi giấy chứng nhận và tem kiểm định đã cấp...