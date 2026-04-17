Chuyện gì đang xảy ra với Liên Bỉnh Phát?

TPO - Thực tế khắc nghiệt là điện ảnh thương mại không vận hành theo logic của nghệ thuật thuần túy. Diễn viên giỏi chưa chắc là một ngôi sao phòng vé. Liên Bỉnh Phát đang rơi đúng vào khoảng giao thoa đầy rủi ro đó.

Chưa phim nào thắng

Từ năm 2025 đến nay, danh sách mỹ nam điện ảnh có trong tay tác phẩm doanh thu trăm tỷ đồng liên tục được nối dài. Từ những tên tuổi đã có ít nhiều kinh nghiệm như Quang Tuấn, Tuấn Trần, Quốc Anh, đến người mới như Thanh Sơn, Steven Nguyễn, Vĩnh Đam... Đáng tiếc là Liên Bỉnh Phát - nam diễn viên vừa có ngoại hình sáng, diễn xuất tốt - chưa từng được điểm tên trong danh sách này.

Nhìn lại hành trình của Liên Bỉnh Phát, dễ thấy nam diễn viên không thiếu những dự án được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm đến Quán Kỳ Nam đều nhận được sự quan tâm nhất định từ giới chuyên môn. Không ít trong số đó được khen ngợi về kịch bản, thông điệp và cách thể hiện chỉn chu.

Liên Bỉnh Phát thử sức nhiều dạng vai.

Tuy nhiên, điểm chung đáng buồn là những bộ phim này lại không đạt thành tích doanh thu tương xứng. Song Lang từng được xem là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá, nhưng doanh thu chỉ dừng ở mức 4,6 tỷ đồng. Ngôi nhà bươm bướm dễ xem hơn với màu sắc giải trí nhẹ nhàng, gần gũi, cũng không tạo được cú hích lớn tại phòng vé. Quán Kỳ Nam thậm chí rơi vào tình cảnh ảm đạm hơn, rời rạp với hơn 5 tỷ đồng.

Điện ảnh Việt những năm gần đây chứng kiến sự lên ngôi của các yếu tố mang tính giải trí nhanh như kịch bản dễ xem, tình tiết gây sốc, yếu tố hài hoặc giật gân. Trong khi đó, những bộ phim thiên về chiều sâu nội dung, nhịp kể chậm, đòi hỏi cảm thụ lại trở nên kén người xem.

Nhưng Liên Bỉnh Phát cũng không chịu ngồi yên ở địa hạt quen thuộc. Bẫy tiền do Oscar Dương đạo diễn đang chiếu ngoài rạp là minh chứng nam diễn viên đã lăn lộn ở bộ phim có đề tài khó, kịch tính, đậm chất thời sự nhưng vẫn chưa thành công.

Vai diễn vừa đòi hỏi diễn xuất tâm lý, vừa đóng được cảnh hành động của Liên Bỉnh Phát trong Bẫy tiền.

Phim có đủ chất liệu để trở thành một tác phẩm tiêu biểu về lừa đảo công nghệ và thao túng, nhưng chưa tận dụng tốt. Nhịp phim kéo dài và cách triển khai thiếu kiểm soát khiến kịch tính bị bào mòn, làm mất đi sức căng vốn có. Diễn xuất của nam chính Liên Bỉnh Phát trong vai nhân vật cần tiền trang trải cuộc sống được đánh giá cao. Nam diễn viên thể hiện tương đối tốt các trạng thái chuyển biến tâm lý của nhân vật, nhưng không cứu được bộ phim vốn ra rạp trong thế khó.

Đẳng cấp diễn xuất không bàn cãi

Trong tất cả dự án từng tham gia, Liên Bỉnh Phát hiếm khi nhận lời chê về diễn xuất. Từ vai Dũng “Thiên Lôi” trong Song Lang - tay đòi nợ lạnh lùng nhưng chất chứa tâm hồn nghệ sĩ - Liên Bỉnh Phát khẳng định vị thế của một diễn viên giàu nội lực. Liên Bỉnh Phát nói thử vai cho phim Song Lang là bước ngoặt sự nghiệp. Diễn viên thể hiện nét phức tạp trong tính cách, vừa ngang tàng, thô lỗ, vừa có ánh mắt giàu tình cảm.

Sau thành công này, anh tiếp tục gây chú ý với hình ảnh Nam điềm đạm trong Quý cô thừa kế, người đàn ông đầy mâu thuẫn trong Ngôi nhà bươm bướm, hay vai Thạch trong Điên tối - nhân vật đầy ám ảnh và gai góc. Ở Quán Kỳ Nam, bộ phim đậm tính nghệ thuật, Liên Bỉnh Phát sau thời gian tham gia nhiều game show cũng kịp thời trở lại đúng chất điện ảnh: tiết chế, nội tâm. Khang của Liên Bỉnh Phát là chàng trai mang mặc cảm dựa hơi, vừa khao khát được công nhận, vừa sợ chính cảm xúc của mình.

Tiếc cho Liên Bỉnh Phát khi chưa có nhiều bộ phim tạo dấu ấn trong nước.

Sự nghiệp của Liên Bỉnh Phát ở nước ngoài cũng khá rực rỡ. Năm 2025, Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc) nhờ phim Bác sĩ tha hương - dự án hợp tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, thuộc thể loại pha trộn giữa y khoa, tội phạm và xã hội.

Ban giám khảo Kim Chung nhận xét rằng trong phim, các tầng lớp cảm xúc tinh tế được Liên Bỉnh Phát thể hiện xuất sắc - từ sự trầm lặng, kiềm chế cho đến cách anh xử lý các cảnh y khoa và chuyển đổi ngôn ngữ đều gần như hoàn hảo, không để lộ bất kỳ dấu vết “diễn xuất” nào. Nam diễn viên là người Việt Nam đầu tiên và cũng là diễn viên nước ngoài đầu tiên nhận giải thưởng này sau 60 năm.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát nhận cúp quốc tế đầu tiên ở Liên hoan phim Tokyo (Nhật Bản) năm 2018, với giải Tokyo Gemstone dành cho các diễn viên điện ảnh triển vọng.

Không dừng lại ở điện ảnh, Liên Bỉnh Phát tham gia nhiều game show như Running Man bản Việt, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm. Nam diễn viên xây dựng được độ nhận diện tốt, giữ hình tượng sạch trong giới showbiz, gần như không vướng scandal.

Thế khó của Thị đế Kim Chung

Hội tụ nhiều yếu tố để thành công nhưng đến nay Liên Bỉnh Phát vẫn loay hoay đi tìm sự ghi nhận về thành tích thương mại ở phòng vé Việt. Một thực tế khắc nghiệt là điện ảnh thương mại không vận hành theo logic của nghệ thuật thuần túy. Một diễn viên giỏi chưa chắc là một ngôi sao phòng vé. Liên Bỉnh Phát đang rơi đúng vào khoảng giao thoa đầy rủi ro đó.

Ở thời điểm hiện tại, điều Liên Bỉnh Phát cần có lẽ không phải là thêm một lời khẳng định về thực lực, mà là một dự án đủ mạnh để kết nối được với khán giả đại chúng. Một vai diễn vừa giữ được chiều sâu nghệ thuật, vừa có sức lan tỏa thương mại. Đó mới là chìa khóa để phá vỡ nghịch lý hiện tại.

Điện ảnh Việt không thiếu những trường hợp lột xác nhờ một cú huých đúng lúc. Với nền tảng đã có, Liên Bỉnh Phát hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.

Cơ hội gần nhất của Liên Bỉnh Phát là Đại tiệc trăng máu 8, ra mắt dịp lễ 30/4. Dự án quy tụ loạt tên tuổi đình đám, truyền thông mạnh, với kịch bản gốc đủ chất lượng để kéo khán giả ra rạp.

