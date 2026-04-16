Mỹ cảnh báo siết chặt phong toả, sẵn sàng tấn công Iran

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ duy trì phong tỏa hải quân và gia tăng áp lực kinh tế với Iran, đồng thời cảnh báo khả năng tái khởi động tấn công nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận hoà bình.

Hôm nay (16/4), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Cùng tham dự còn có Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) - cơ quan giám sát lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hegseth cảnh báo lãnh đạo Iran, rằng lệnh phong tỏa các cảng biển và sức ép kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì nếu Tehran không đưa ra "lựa chọn thích hợp".

18c39d1c-7e6d-4739-8756-fb8c95489e37.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo.

"Trong thời gian này và chừng nào còn cần thiết, chúng ta sẽ duy trì lệnh phong tỏa hiệu quả này. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với phong tỏa và các đòn tấn công vào hạ tầng, hệ thống điện và năng lượng", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ Tài chính cũng đang "tối đa hóa áp lực kinh tế".

"Tôi hy vọng các bạn sẽ chọn một thỏa thuận trong khả năng của mình, vì lợi ích người dân và vì ổn định toàn cầu", ông Hegseth nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine khẳng định lại lập trường này, cho biết lực lượng liên hợp Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao để nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu cần thiết.

Mỹ đang "tái vũ trang" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Mỹ tại Trung Đông đang "tái vũ trang" trong thời gian ngừng bắn. Theo ông, quân đội Mỹ tận dụng giai đoạn này để bổ sung trang bị, điều chỉnh chiến thuật và nâng cao khả năng thích ứng.

Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu hỗ trợ Iran

Cũng tại họp báo, tướng Dan Caine cho biết Mỹ sẽ truy đuổi mọi tàu hỗ trợ Iran, bao gồm cả các tàu thuộc "hạm đội đen" vận chuyển dầu.

"Ngoài lệnh phong tỏa, lực lượng liên hợp, thông qua các hoạt động ở các khu vực trách nhiệm khác, như Thái Bình Dương… sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran", tướng Dan Caine nói.

Ông nhấn mạnh lệnh phong tỏa áp dụng với mọi tàu ra vào cảng biển Iran và lực lượng Mỹ sẽ sử dụng các biện pháp quân sự nếu các tàu không tuân thủ. Hiện đã có 13 tàu buộc phải quay đầu, dù chưa có trường hợp nào bị khám xét.

Theo tướng Dan Caine, chiến dịch này huy động khoảng 10.000 thủy thủ, hơn chục tàu chiến cùng hàng chục máy bay tham gia.

Iran đang tìm kiếm các bệ phóng và tên lửa còn sót lại

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, Iran đang "khai quật" các bệ phóng và tên lửa còn sót lại từ các cơ sở bị phá hủy, nhưng cho rằng Tehran không có khả năng tái bổ sung sức mạnh trong ngắn hạn.

Những phát biểu cứng rắn từ phía Mỹ cho thấy căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngừng bắn hiện tại.

CNN
