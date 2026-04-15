Nga tái đề nghị nhận uranium làm giàu của Iran

Quỳnh Như

TPO - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về một vòng đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran, Nga đã nhắc lại đề xuất tiếp nhận và xử lý kho uranium làm giàu của Tehran.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga có thể hỗ trợ chuyển đổi uranium được làm giàu cao của Iran thành uranium cấp nhiên liệu hoặc vật liệu lưu trữ theo các phương án phù hợp và được Tehran chấp nhận, đồng thời không xâm phạm quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của nước này.

Lượng uranium được làm giàu cao mà Iran dự trữ - được xem là tiền đề để phát triển vũ khí hạt nhân, hiện là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Phía Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình làm giàu uranium, đồng thời đề nghị thu hồi khoảng 460 kg uranium làm giàu cao, được cho là đang được cất giữ dưới lòng đất.

tl-1957.jpg

Trong các cuộc đàm phán gần đây tại Islamabad, hai bên từng thảo luận về khả năng tạm dừng hoạt động làm giàu uranium. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó bày tỏ không ủng hộ phương án này, thay vào đó muốn chấm dứt hoàn toàn chương trình.

Trước đó, Nga từng đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý uranium của Iran dưới khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Hôm thứ Hai (13/4), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhiều lần đề xuất tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran, trong trường hợp Tehran - Washington đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và cần bên thứ ba đứng ra lưu trữ.

Ông Peskov nhấn mạnh, rằng đề xuất này từng được Tổng thống Vladimir Putin nêu ra trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các quốc gia Trung Đông, song đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ các bên liên quan.

Hồi đầu tháng 3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nêu ra một số ý tưởng để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, trong đó có đề xuất về việc chuyển uranium của Iran sang Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng được cho là đã từ chối lời đề nghị này.

Hiện, Iran được cho là đang sở hữu khoảng 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%, tiệm cận ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây tiếp tục là vấn đề then chốt và gây tranh cãi lớn trong các cuộc đàm phán giữa hai bên.

