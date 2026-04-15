Tổng thống Mỹ Trump: Xung đột với Iran 'sắp kết thúc'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc xung đột với Iran đang tiến gần đến hồi kết trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời được duy trì, song Washington vẫn gia tăng sức ép quân sự và để ngỏ các kịch bản tiếp theo.

"Tôi nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc rồi", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với FOX Business hôm thứ Tư (15/4).

Những phát biểu của tổng thống được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa quan chức Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ nối lại tại Islamabad vào thứ Năm (16/4) sau các cuộc đàm phán bị đình trệ vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, song song với tín hiệu ngoại giao, Washington vẫn gia tăng áp lực khi thiết lập phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran - động thái được xem là bước leo thang mới sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích.

Dù nói về khả năng kết thúc chiến sự, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ chưa có ý định rút quân hoàn toàn. Ông cảnh báo, nếu rút quân quá sớm, Iran có thể nhanh chóng phục hồi, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn chưa "hoàn tất nhiệm vụ".

"Chúng tôi vẫn chưa xong việc... Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã có cuộc đàm phán với các quan chức Iran vào cuối tuần qua tại Pakistan về chương trình hạt nhân và kế hoạch làm giàu uranium của Tehran.

Các cuộc đàm phán được cho là không đạt được bước đột phá nào, mặc dù ông Vance hôm thứ Hai (13/4) nói rằng "đã có nhiều tiến bộ" và Iran nắm giữ vai trò quyết định trong những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.

"Quyết định hoàn toàn nằm trong tay họ... Nếu bạn hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi nghĩ Iran sẽ quyết định điều đó", ông Vance nói.

Iran khẳng định việc chấm dứt xung đột phụ thuộc vào cam kết của Mỹ

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares hôm thứ Ba (14/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, xung đột hoàn toàn phụ thuộc vào cam kết của Mỹ trong việc dừng các hành động quân sự và kiềm chế Israel tại khu vực, đặc biệt là ở Li-băng.

Iran cho biết đã phản hồi tích cực với các nỗ lực hòa giải, nhưng cáo buộc những yêu cầu từ phía Mỹ vẫn là trở ngại chính đối với tiến trình đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

"Iran với thái độ có trách nhiệm, đã đáp lại tích cực những nỗ lực hòa giải của các bên nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải thực hiện các cam kết của mình nhằm chấm dứt xung đột và ngăn chặn sự leo thang của chính quyền Israel tại Li-băng", ông lưu ý.