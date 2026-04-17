Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm ngôi trường ở Trung Quốc từng nuôi dưỡng hàng nghìn học sinh Việt Nam

TPO - Sáng 17/4, tại Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm di tích Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các quan chức cấp cao Việt Nam dâng hoa tại tượng Bác Hồ trong khuôn viên trường. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, lãnh đạo Trường Đại học Quảng Tây đón và tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan triển lãm ảnh giới thiệu lịch sử trường.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm địa danh lịch sử giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam –Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại giai đoạn lịch sử hào hùng và nghĩa tình những năm 1950, khi dân tộc Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc với tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng và tình hữu nghị sâu sắc đã giúp đỡ nuôi dưỡng, đào tạo hàng nghìn học sinh Việt Nam.

Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn sau khi giành chính quyền, phía Trung Quốc đã ưu tiên dành nguồn lực quý báu để xây dựng trường lớp, chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh cho học sinh Việt Nam.

Những câu chuyện xúc động giữa thầy và trò Trường Dục Tài đã trở thành giai thoại bất hủ, làm phong phú thêm kho tàng tài sản chung quý báu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trong chuyến thăm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành "địa chỉ đỏ" tượng trưng cho quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trường Dục Tài năm 1957: Thế hệ trẻ phải biết trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; phải ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất khiêm tốn, cần cù và có tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Khẩu hiệu "Đoàn kết - Học tập - Tiến bộ - Phục vụ" do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp xác định không chỉ là phương châm giáo dục mà còn là hệ giá trị cốt lõi, bền vững đối với mọi thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh tại Di tích Khu học xá Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Quảng Tây cũng như các cơ sở đào tạo khác tại Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, văn hóa, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam, đào tạo thêm nhiều nhân tài cho cả hai đất nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục được kế thừa, phát triển và không ngừng đơm hoa kết trái, phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

