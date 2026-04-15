Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà

Bình Giang
TPO - Ngày 15/4, sau cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước và tiệc trà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tiệc chiêu đãi chào mừng trọng thể cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì.

Kết thúc tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà.

Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình, “đồng chí, anh em” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân dự tiệc trà. Ảnh: TTXVN

Trong không khí hữu nghị, chân tình, vui vẻ và ấm cúng, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai Phu nhân cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, nhắc lại kỷ niệm, tình cảm tốt đẹp mà hai Tổng Bí thư và hai Phu nhân dành cho nhau mỗi dịp gặp gỡ; trao đổi thân tình về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân album ảnh. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao những nhận thức chung, thành quả thực chất đạt được trong chuyến thăm lần này; nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bình Giang
#Tiệc trà #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

