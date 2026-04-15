Liên tiếp phát hiện nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long

TPO - Chỉ trong 2 ngày 14 và 15/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý 4 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Ngày 15/4, Trung tâm Giám sát, An toàn và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp lực lượng liên ngành kiểm tra, lập biên bản 2 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Khu vực nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo đó, khoảng 9h5, tại khu vực Hòn Bài Thơ, tổ công tác ghi nhận hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép với mảng gỗ, tàu vỏ composite lắp máy cùng nhiều lao động đang làm việc. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Phạm Văn Trọng (SN: 1972, trú tại tổ 7, khu 2 Hồng Hà, phường Hạ Long) không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hay giấy phép nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Khoảng 9h55, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra tại khu vực Hòn Chùa Đá và phát hiện ông Vũ Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại tổ 6, khu 8 Hà Phong, phường Hà Tu, tổ chức nuôi thủy sản trái phép. Tại hiện trường có hệ thống dây nuôi hàu, phao nổi cùng các phương tiện, vật chất phục vụ hoạt động sản xuất trên mặt nước. Qua kiểm tra, ông Sơn cũng không xuất trình được giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy định.

Ngay sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt ngay hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép, di chuyển toàn bộ vật chất, phương tiện ra khỏi khu vực vịnh Hạ Long, đồng thời giao đơn vị chức năng tiếp tục giám sát, đôn đốc việc chấp hành.

Các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long đều không được cấp phép.

Sáng 14/4, đoàn kiểm tra liên ngành do Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử làm trưởng đoàn, phát hiện tại khu vực hòn Chó Đen, hộ ông Đinh Văn Đông (trú thôn 16, phường Hiệp Hòa) đang có hoạt động nuôi ngao trái phép. Thời điểm kiểm tra, ông Đông không xuất trình được giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản tại khu vực này.

Tại hiện trường có khoảng 900 lồng nhựa, 2 mảng gỗ và một phương tiện phục vụ nuôi trồng thủy sản trái phép. Qua làm việc, ông Đông khai đã thả 15.000 lồng ngao trên diện tích 2.000 m2 mặt nước và thừa nhận hành vi nuôi trồng thủy sản nêu trên là trái phép.

Khoảng 10h20 cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một phương tiện thủy dài hơn 5 m đang kéo 4 bè gỗ trên biển, chở theo khoảng 1.000 lồng nhựa phục vụ nuôi trồng thủy sản. Chủ phương tiện là ông Đinh Đức Dũng (trú thôn 16, phường Hiệp Hòa), không xuất trình được giấy tờ của phương tiện cũng như giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật và yêu cầu các cá nhân liên quan đến trụ sở Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử làm việc.

Việc liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm cho thấy tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng lõi di sản vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nếu không được kiểm soát chặt, các hoạt động nuôi trồng tự phát sẽ xâm lấn không gian di sản và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và trật tự quản lý trên di sản này.