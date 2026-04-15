Chia tay Khánh Hòa ra Trung ương, ông Nghiêm Xuân Thành trăn trở gì?

TPO - Bàn giao công tác Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành chia sẻ một số vấn đề bản thân còn trăn trở: Thứ nhất, chiến lược phát triển của tỉnh mới ở bước đầu. Thứ hai, sau khi hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận thì quy hoạch phát triển tỉnh vẫn chưa được ban hành. Thứ ba, việc giải quyết các dự án tồn đọng vẫn còn dang dở. Cuối cùng là mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Chiều 15/4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị bàn giao công tác Bí thư Tỉnh ủy giữa ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Mở đầu phát biểu, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết cảm giác rất lưu luyến, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, dù thời gian công tác không dài, nhưng tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, thống nhất, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, được Trung ương ghi nhận.

Theo ông Thành, những dấu ấn nổi bật gồm: Triển khai chủ trương hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; ban hành Nghị quyết 01 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; từng bước định hình không gian phát triển mới; triển khai đồng bộ vị trí việc làm và xác định các đột phá trong đầu tư công.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Thành cũng chia sẻ một số vấn đề bản thân còn trăn trở. Thứ nhất, chiến lược phát triển của tỉnh mới ở bước đầu. Thứ hai, sau khi hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận thì quy hoạch phát triển tỉnh vẫn chưa được ban hành. Thứ ba, việc giải quyết những điểm nghẽn đối với các dự án, công trình tồn đọng vẫn còn dang dở. Cuối cùng là mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027 đòi hỏi sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ Khánh Hòa. Đặc biệt, trong vai trò Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Thành mong muốn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ để Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động hiệu quả, làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Nghiêm Xuân Thành đối với sự phát triển của tỉnh. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ, hiệu quả các định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng bày tỏ mong muốn ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh, nhất là trên cương vị Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.