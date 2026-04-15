Tuyên dương 19 Gương Thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu

Châu Linh
TPO - Chiều 15/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ tuyên dương “Gương thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu” lần thứ IV năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2026).

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ.

Lễ tuyên dương “Gương thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu” lần thứ IV năm 2026 được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác, huấn luyện, chiến đấu và tham gia các phong trào thi đua.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ ghi nhận, tuổi trẻ Cảnh sát cơ động thời gian qua đã phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; từ ứng trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đến phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn.

Trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên Cảnh sát cơ động đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng phạm tội, sẵn sàng sử dụng vũ khí nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng, nhiều đoàn viên, thanh niên Cảnh sát cơ động đã không quản hiểm nguy, kiên cường chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ; có đồng chí bị thương, có đồng chí hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh đánh giá cao những thành tích, sự đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của các cấp đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng thời gian qua và chúc mừng, biểu dương 19 gương Thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay.

Trong thời gian tới, Phó Tư lệnh CSCĐ đề nghị tuổi trẻ Cảnh sát cơ động tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; nghiên cứu, cải tiến trang bị, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng chiến đấu.

Mỗi đoàn viên, thanh niên Cảnh sát cơ động phải thực sự là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống; mỗi kết quả công tác, mỗi việc làm cụ thể phải góp phần khẳng định giá trị thiết thực của phong trào thi đua “Ba nhất”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ trao biểu trưng và chứng nhận cho các Gương Thanh niên CSCĐ tiêu biểu.
19 Gương Thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu được tuyên dương.

“Đối với 19 gương Thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu được tuyên dương hôm nay phải tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, giữ vững tinh thần khiêm tốn, cầu thị, không tự mãn, không bằng lòng với chính mình; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện bản thân, thực sự trở thành những hạt nhân lan tỏa, truyền cảm hứng, dẫn dắt phong trào thanh niên trong toàn lực lượng”, Đại tá Trầm nói.

