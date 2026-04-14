Nam sinh biến vỏ lạc thành gel giảm đau cho bạn nữ

TPO - Thương các bạn nữ vừa chịu những cơn đau, vừa phải đi học, đi làm, Nguyễn Hùng Nhật Duy (Khoa Dược – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng) ấp ủ và cùng các cộng sự làm ra sản phẩm bỏ túi cho hội chị em mỗi kỳ kinh nguyệt tới.

Giảm đau từ… vỏ đậu phộng

Duy có một nhóm bạn thân, các bạn nữ biết Duy học Dược nên hay “kêu ca” mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt thường đau âm ỉ, khó chịu trong người. Có bạn đau quá phải uống thuốc giảm đau, chườm nóng. “Chườm nóng chỉ đỡ tức thời mà không phải lúc nào cũng tiện áp dụng, đặc biệt khi đang ở trường hay nơi làm việc. Còn thuốc giảm đau hiệu quả nhanh, nhưng nếu dùng thường xuyên lại khiến nhiều người lo lắng về các tác dụng phụ, nhất là ảnh hưởng đến dạ dày, gan, thận. Từ đó, tụi em bắt đầu đặt câu hỏi: Có cách nào giảm đau nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn mà vẫn đủ tiện để dùng trong cuộc sống hằng ngày không?”, Duy chia sẻ.

Nhật Duy (thứ hai từ trái sang) cùng các cộng sự chế sản phẩm giảm đau cho phụ nữ trong những ngày “đèn đỏ”. Ảnh: T.H.

Painut Care ra đời từ chính những trăn trở đó, với sự cố vấn của ThS.DS. Phan Anh Tú (khoa Dược), thực hiện bởi Nhật Duy cùng các cộng sự. Sản phẩm thực hiện theo quy trình bào chế dược liệu chuẩn là vỏ đậu phộng, với hai dạng gel bôi và miếng dán. Vỏ đậu được xử lý và chiết xuất bằng kỹ thuật chiết siêu âm, giúp tăng hiệu suất thu hồi flavonoid (chất chống oxy hóa mạnh, chống viêm) và rút ngắn thời gian chiết so với phương pháp truyền thống cao chiết. Sau đó được chuẩn hóa dựa trên hàm lượng quercetin (hợp chất có hoạt tính chống viêm, chống oxy hóa và giảm đau) bằng phương pháp quang phổ UV–Vis.

Trong giai đoạn bào chế, hệ gel được thiết kế theo hướng tối ưu khả năng giải phóng và thẩm thấu hoạt chất qua da, thông qua lựa chọn tá dược phù hợp và hệ dung môi – chất dẫn, giúp tăng sinh khả dụng tại chỗ. Miếng dán được phát triển theo hệ dẫn thuốc qua da, trong đó cao chiết từ vỏ đậu phộng được phân tán vào nền polymer. Sau đó phối hợp với hệ dẫn làm tăng tính thấm, từ đó duy trì hiệu quả giảm đau ổn định trong thời gian dài.

Duy lý giải, việc lựa chọn vỏ đậu phộng làm nguyên liệu chính trong dự án Painut Care được cân nhắc dựa trên cả cơ sở khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn. Vỏ đậu là nguồn chứa flavonoid, đặc biệt là quercetin lớn. Bên cạnh đó, loại phế phẩm nông nghiệp phổ biến này còn mang ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và môi trường. “Nguyên liệu này có nguồn cung dồi dào, chi phí thấp, dễ thu mua và ít cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm ở quy mô lớn. Đồng thời, việc tận dụng phế phẩm góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu lãng phí tài nguyên và gia tăng giá trị cho chuỗi nông nghiệp”, Duy phân tích.

Ứng dụng công nghệ số

Không dừng lại ở sản phẩm vật lý, Painut Care còn tích hợp nền tảng công nghệ số, thông qua ứng dụng (app) đánh giá cường độ đau theo thang đo và theo dõi chu kỳ. Ngoài ra, app còn có podcast để người dùng thư giãn cùng những chuỗi thử thách như uống đủ nước, ngủ đủ… để người dùng tạo thói quen tốt cho sức khỏe.

Miếng dán và gel bôi Painut Care làm từ vỏ đậu phụng. Ảnh: T.H.

Duy tự tin, Painut Care có tiềm năng thương mại cao nhờ hội tụ ba yếu tố cốt lõi: Nguồn nguyên liệu dồi dào, công nghệ khả thi, nhu cầu thị trường lớn. Theo nam sinh năm 4, quy trình chiết xuất, bào chế có thể chuẩn hóa và mở rộng sản xuất. Nhu cầu về giải pháp giảm đau kỳ kinh an toàn, tiện lợi lúc nào cũng cao, nhất là trong cuộc sống hiện đại quá nhiều bận rộn. Sự kết hợp giữa dược liệu tự nhiên và nền tảng số cá nhân hóa không chỉ tạo khác biệt, mà còn mở ra khả năng phát triển thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, thay vì một sản phẩm đơn lẻ.

Với sự nổi trội đó, Painut Care đã giành giải cao trong cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2025 thành phố Đà Nẵng. Ban giám khảo đánh giá ý tưởng hay, có tiềm năng phát triển ra thị trường, mẫu mã cũng rất đẹp. Đặc biệt, sản phẩm bỏ túi này có giá rất sinh viên. Sắp tới, sản phẩm sẽ bước vào chung kết cuộc thi quốc gia Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.