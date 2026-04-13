Nữ sinh 15 tuổi nhặt ve chai, chăm cha ốm liệt giường gây xúc động

Nữ sinh 15 tuổi nổi tiếng vì lòng hiếu thảo, chăm chỉ học hành dù hoàn cảnh khó khăn. Em thường nhặt ve chai phụ mẹ nuôi cha ốm liệt giường.

Benyapha Thanakornmonporn (15 tuổi) sống tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi câu chuyện lan truyền từ ngày 10/4.

Nữ sinh 15 tuổi nhặt ve chai nuôi cha ốm liệt giường gây xúc động. Ảnh: Amarintv

Bi kịch ập đến với gia đình Benyapha khi cha gặp tai nạn nghiêm trọng khiến ông bị liệt và phải nằm một chỗ từ đó đến nay.

Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai mẹ em, người làm lao công tại một trường học, trang Amarintv đưa tin hôm 12/4.

Sau mỗi buổi học, Benyapha lại vội vã trở về nhà để phụ mẹ chăm sóc cha, từ những công việc như thay tã đến vệ sinh túi đựng nước tiểu.

Để phụ giúp gia đình về tài chính, Benyapha tranh thủ nhặt các chai nhựa bỏ đi ở ven đường hay trong thùng rác đem bán.

Mỗi chuyến đi như vậy, em chỉ kiếm được gần 100 baht (khoảng 82.000 đồng).

Chứng kiến những gì con gái phải trải qua, mẹ của Benyapha vừa xót xa vừa tự hào. Bà cho biết, dù cuộc sống khó khăn, con gái mình luôn giữ tinh thần lạc quan và chưa bao giờ than vãn.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy xấu hổ với công việc nhặt ve chai hay không, Benyapha thẳng thắn trả lời: "Cháu không xấu hổ. Cha cháu bị bệnh và cháu phải giúp ông".

Giữa bộn bề lo toan, Benyapha vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Em hiện xếp thứ 3 trong lớp với điểm trung bình 3,75/4 và chuẩn bị bước vào lớp 10. Tuy nhiên, giấc mơ tiếp tục đến trường của em đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn do gia đình không đủ khả năng chi trả học phí.

Câu chuyện của em đang lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của nhiều người. Một trang Facebook địa phương đã kêu gọi quyên góp để hỗ trợ em. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, với tổng số tiền khoảng 1,1 triệu baht (hơn 899 triệu đồng). Toàn bộ số tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản của em và thông qua số điện thoại của người cha.

