Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026, tại Trung Quốc Bạn trẻ xúc động thăm ‘địa chỉ đỏ’ tại Quảng Châu, Trung Quốc

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026, tại Trung Quốc, ngày 12/4, đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đến thăm Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái nằm tại Công viên Nghĩa trang 72 Liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Đây là địa chỉ đỏ cách mạng đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trong đoàn Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026, tại Trung Quốc.

Các đại biểu nghe giới thiệu các thông tin tại Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Tọa lạc tại số 248-250, đường Văn Minh, quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một “địa chỉ đỏ” đặc biệt quan trọng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1924 – 1927, nơi đây không chỉ là nơi đặt trụ sở của tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam và tòa soạn báo Thanh Niên, mà còn là cái nôi đào tạo những cán bộ nòng cốt đầu tiên cho cách mạng nước nhà.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, với tổng số 75 người. Người trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính. Những bài giảng của Người được tập hợp lại và xuất bản thành cuốn “Đường Kách mệnh”, cẩm nang hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tìm hiểu các thông tin tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Chia sẻ cảm xúc sau buổi tham quan Khu di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, bạn Nguyễn Nhật Trà My - Chủ nhiệm CLB Y Kết nối, Bí thư lớp Điều dưỡng 18B, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết, bản thân như được sống lại trong không khí hào hùng của cha ông. Chuyến đi đã giúp Trà My nhận ra rằng, thế hệ trẻ cần trân trọng hơn những giá trị lịch sử và tiếp nối tinh thần cách mạng của các thế hệ đi trước – điều đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Nữ sinh quê Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn những giá trị lịch sử ấy sẽ luôn được gìn giữ và lan tỏa, để mỗi người trẻ thêm yêu quê hương và sống có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước.

Cùng chung niềm cảm xúc, bạn Đỗ Thục Linh - sinh viên Học viện Ngoại giao cảm thấy rất xúc động, tự hào và biết ơn. “Bản thân và thế hệ trẻ hôm nay cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Trách nhiệm ấy không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, rèn luyện đạo đức, giữ gìn bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến”, Thục Linh nói.

Cùng ngày, đoàn đến thăm viếng Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái nằm tại Công viên Nghĩa trang 72 Liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Các đại biểu thăm viếng Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái nằm tại Công viên Nghĩa trang 72 Liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, Quảng Châu. Nằm sâu bên trong công viên, phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái có khuôn viên riêng khoảng hơn 1.000m2. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái là người con ưu tú của vùng đất Nghệ An đã hy sinh oanh liệt trong lúc làm nhiệm vụ cách mạng.

Bạn Lâm Hoàng Mai - sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ, đứng trước mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, bản thân cảm nhận được sự kết nối rất đặc biệt với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. "Đây không chỉ là nơi an nghỉ của một vị anh hùng, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh không ngừng nghỉ của thế hệ đi trước. Câu chuyện về Liệt sĩ Phạm Hồng Thái khiến tôi xúc động sâu sắc, bởi đó là hình ảnh của một người trẻ dám lựa chọn hy sinh vì lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc", Hoàng Mai nói.

Là một thanh niên Việt Nam, Hoàng Mai cảm thấy vừa tự hào, vừa ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị giá trị lịch sử dân tộc. "Chuyến thăm không chỉ giúp tôi hiểu sâu hơn về quá khứ, mà còn tiếp thêm động lực để học tập, đóng góp và trở thành một cầu nối tích cực vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung", Hoàng Mai bày tỏ.