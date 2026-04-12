Tuổi trẻ chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành công văn về việc triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền bằng các sản phẩm truyền thông sáng tạo, xây dựng, chia sẻ các sản phẩm tuyên truyền trực quan để lan tỏa sâu rộng nội dung phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 được triển khai nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong tổ chức triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông trên diện rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống bạo lực gia đình; giảm thiểu các thiệt hại kinh tế - xã hội do bạo lực gia đình gây ra từ đó góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh.

Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức về phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các gia đình trẻ tiêu biểu tham gia Ngày hội gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025.

Hưởng ứng Tháng hành động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2026; tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới.

Xây dựng, chia sẻ các sản phẩm tuyên truyền trực quan như pano, áp phích, phướn, bộ ảnh tuyên truyền...; các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng số như infographic, videoclip, audio... để lan tỏa sâu rộng nội dung phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền cần được lan tỏa như: Hòa giải không phải là biện pháp xử lý hành vi bạo lực gia đình; Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc chứng kiến hành vi bạo lực gia đình; Yêu thương không có chỗ cho bạo lực; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực...

#bạo lực gia đình #truyền thông #phòng chống bạo lực #gia đình #chính sách #tuyên truyền #sáng tạo

