Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Australia, mở rộng không gian hợp tác

Xuân Tùng
TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia. Hai bên đã cùng trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia do bà Sook Yee Lai – Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia, dẫn đầu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia thăm và làm việc tại Việt Nam.

Anh Lâm cho biết, mối quan hệ giữa Việt Nam – Australia đang phát triển rất tốt đẹp, đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, trong đó có hợp tác về thanh niên và giao lưu nhân dân.

Trong thời gian qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia đã có nhiều hoạt động quan trọng tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo trẻ, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản trị và phát triển thanh niên, qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai của mỗi nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia, anh Lâm tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa thanh niên và các tổ chức của hai nước trong thời gian tới.

Bà Sook Yee Lai nêu rõ, Việt Nam và Australia đã có những bước tiến dài với nền tảng là mối quan hệ giao lưu nhân dân hết sức bền chặt. Dù có sự khác biệt về hệ thống chính trị và quy định, nhưng sự đồng điệu trong khát vọng cống hiến của lãnh đạo trẻ hai nước là tiền đề quan trọng cho sự hợp tác tương lai.

Bà Sook Yee Lai tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn và trao đổi việc tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế trao đổi đoàn giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia. Tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến thanh niên, nhất là những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nâng cao năng lực cho thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và bà Sook Yee Lai tặng quà lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng
#Hợp tác thanh niên #Việt Nam - Australia #nguồn nhân lực #Giao lưu chính trị #Đào tạo trẻ #Quan hệ quốc tế #anh Nguyễn Tường Lâm #Bí thư T.Ư Đoàn #Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam #Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia #bà Sook Yee Lai #Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia

