Nam sinh Hà Tĩnh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với điểm số hơn 300

TPO - Nam sinh Trần Công Dũng (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) theo mọi người đánh giá là khá hiền lành, hơi nhút nhát đã thi đấu xuất sắc khi đến với trận tuần Đường lên đỉnh Olympia. Cậu dẫn đầu xuyên suốt cuộc đua và giành chiến thắng chung cuộc với điểm số hơn 300.

Trận tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài, gồm: Trần Thị Thúy Lam (THPT Che Guevara, Vĩnh Long), Dương Tuấn Kiệt (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng), Nguyễn Khánh Ly (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu) và Trần Công Dũng (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Trong phần tự giới thiệu, Trần Công Dũng cho hay, theo mọi người đánh giá, cậu là người khá hiền lành, hơi nhút nhát, khi gặp điều kiện có lợi sẽ hơi tăng động. Điều kiện có lợi như khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Phần thi Khởi động, Công Dũng tạo được ưu thế rõ rệt với 70 điểm. Thúy Lam và Khánh Ly 35 điểm, Tuấn Kiệt 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có gồm 4 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Các học sinh lớp 11A góp tiền để mua vở. Nếu mỗi học sinh góp 12 nghìn đồng thì còn thiếu 80 nghìn đồng, nếu mỗi học sinh góp 20 nghìn đồng thì ra 80 nghìn đồng. Hỏi lớp 11A có bao nhiêu học sinh?. Thuý Lam, Tuấn Kiệt và Công Dũng ghi điểm với câu trả lời “20”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Công Dũng liền nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm là “Số đỏ”. Cậu đã suy luận dữ liệu “Vũ Trọng Phụng” xuất hiện từ ô hình ảnh gợi ý.

Điều này giúp nam sinh THPT chuyên Hà Tĩnh củng cố vị trí dẫn đầu với 140 điểm. Ba người cùng chơi có số điểm là Thúy Lam 45 điểm, Tuấn Kiệt 40 điểm, Khánh Ly 35 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Công Dũng tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy và chính xác để ghi nhiều điểm nhất trong đoàn đua. Qua bốn cơ hội bứt phá, Công Dũng 260 điểm, Thúy Lam 85 điểm, Tuấn Kiệt và Khánh Ly 65 điểm.

Phần thi Về đích, Công Dũng dù có khoảng cách điểm số an toàn so với ba người cùng chơi, nhưng vẫn quyết tâm chọn gói câu hỏi có điểm số 20 – 30 – 20. Cậu ghi thêm 20 điểm ở lượt thi của mình. Tiếp đó, cậu ghi thêm 30 điểm từ câu hỏi văn học trong lượt thi của Thúy Lam.

Tuấn Kiệt lựa chọn gói câu hỏi có điểm số 20 - 20 - 30. Cậu trả lời chính xác hai câu, về vị trí với 120 điểm. Tuấn Kiệt nâng tổng điểm lên thành 120. Tiếp đó, cậu giành được 20 điểm từ lượt thi của Khánh Ly.

Thúy Lam và Khánh Ly dù quyết tâm, nhưng không thể tạo nên bất ngờ.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26, Trần Công Dũng (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) giành vòng nguyệt quế với điểm số rất cao là 310 điểm. Qua đó, cậu giành vé vào trận thi tháng.

Dương Tuấn Kiệt (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) về nhì với 140 điểm. Cùng về thứ ba, Trần Thị Thúy Lam (THPT Che Guevara, Vĩnh Long) 85 điểm và Nguyễn Khánh Ly (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu) 25 điểm.

